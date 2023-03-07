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تعرفي على خطوات تحقيق الأمان في طريق طفلك إلى المدرسة

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القاهرة - سمر حسين - ماما

نصائح للتأكد من سلامة طفلك خلال ذهابه للمدرسة

تخشى الأمهات الجديدات أول يوم في المدرسة أو بالأصح العام الأول لطفلها خاصة في المدارس التي لا يكون لها أتوبيس خاص بها، لذلك تظل تفكر في طريق الطفل من البيت إلى المدرسة حتى في بعض الحالات تذهب معه إلى مدرسته وتنتظره وقت الخروج، لكن الأمر لا يتطلب كل ذلك الخوف فكل ما عليكِ هو التأكد من أن طفلك ينفذ تعليمات ونصائح الطريق خلال ذهابه وعودته وهو ما يقدمه لكِ «هن» في التقرير التالي، وفقاً لموقع «safewise».

 

نصائح قبل الخروج إلى المدرسة

قبل الخروج إلى مدرسته تأكدي أنكِ اخترتِ لطفلك الأحذية التي لا تسبب التزحلق والانزلاق حتى يبقى آمنًا في طريقة، لذلك السبب لا تشتري الأحذية ذات الكعب الأملس الرخيصة لأنها تؤدي للحوادث في ممرات المدرسة أو حتى في الفصل.

-تأكدي من خفة وزن حقيبته حتى تصبح مناسبة لعمر طفلك مناسباً وحجمه، ثم أحكمي ربط الأحزمة سواء في الزي المدرسي للبنت أو الولد قبل الخروج، لأنه قد يقع في طريقه إلى المدرسة أو يتعرض للمشاكسة من الزملاء في الطريق سواء كان يسير على قدميه أو مستقلاً أتوبيس المدرسة في حال كان أحد أربطة ملابسه مفكوكاً ومتدلياً على الأرض.

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-احرصي على أن تكون ملابس طفلك خالية من «السوستة» لأنها قد تؤدي لحوادث أو قد تنتزع في حال التعرض للمشاكسات وتسبب له جروحا، وأن تكون ياقة القمصان خالية من الأربطة لأن بعض التلاميذ يقومون بلف الأربطة على العنق وتسبب الاختناق.

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-تأكدي من أن تكون حقيبته خالية من الأدوات الحادة مهما ألح الطفل على ذلك وفتشي فيها على «شفرات أو مقص أو حتى قصاصة أظافر» لأنه سوف يعبث بها وتسبب له الجروح، وضعي له طعامه في صندوق الطعام مقشرًا ومقطعًا.

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نصائح في حال كان طفلك يذهب ماشياً إلى المدرسة

حتى تتأكدي من سلامة طفلك أولا علميه الالتزام بإشارات المرور، كما يفضل أن تعرفي من سيكون بصحبة طفلك في طريقه إلى المدرسة سواء شقيقه الأكبر أو ابن الجيران أو الأب مثلاً لكي تكوني مطمئنة على طفلك.

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تأكدي أن طفلك يسلك الطريق الصحيح إلى المدرسة، والطريق الأقصر والأكثر اختصاراً، ولا تشجعيه على تناول الطعام أو الثرثرة أثناء السير في الشارع لكي لا ينشغل ويتسبب ذلك بالحوادث للطفل.

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كما يجب أن تأكدي عليه بعدم إنزال الحقيبة المدرسية عن ظهره مهما كان السبب لكي لا تضيع منه أو يفقد أدواته أو ينشغل بها ويتعرض للحوادث، وعلميه ألا يقوم بركل أي شيء يصادفه في طريقه بل عليه أن يبتعد عنه فقط؛ لكي يحافظ على سلامة حذائه ولكي لا يتعرض للسقوط.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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