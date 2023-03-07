أسرع طريقة للتخلص من الدهون المشبعة.. «حافظي على النظام الغذائي ونوع الأكل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الناس يتناولون الدهون المشبعة في طعامهم وخلال الأنظمة الغذائية دون أن يدروا، وأظهرت الدراسات البحثية أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة، يمكن أن تسبب التهابًا في الجسم وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسرع طريقة للتخلص من الدهون المشبعة للوقاية من الأمراض المزمنة.

أسرع طريقة للتخلص من الدهون المشبعة

قال محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن أسرع طريقة للتخلص من الدهون المشبعة، هي استبدالها بالدهون الصحية، فالدهون المشبعة روابط مزدوجة في تركيبها، تعمل على زيادة أمراض السمنة، كما يجب تجنب الدهون المشبعة لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

طرق أسرع للتخلص من الدهون المشبعة

قدم «عفيفي»، طرقا للتخلص من الدهون المشبعة، وهي كالتالي:

- تناول المزيد من الفاكهة والخضروات.

- تناول المزيد من الأسماك والدجاج.

- نزع الجلد عن الدجاج قبل الطهي.

- استخدم الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم بدلًا من الحليب كامل الدسم.

- في الوصفات استخدم بياض بيضتين بدلًا من بيضة واحدة كاملة.

- تجنب صلصات الكريمة والجبن أو اصنع وصفات بالحليب قليل الدسم والجبن.

- بدلًا من رقائق البطاطس، تناول وجبة خفيفة من البسكويت المملح أو الفشار الخالي من الزبد.

- التقليل من الدهون المهدرجة مثل السمن.

- في الوجبات الجاهزة قارني بين بطاقات العناصر الغذائية على الوجبات الجاهزة المختلفة، فقد يكون هناك اختلافًا كبيرًا في الدهون المشبعة التي تحتوي عليها، واحرص على اختيار الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة اقل.

أطعمة تحتوي على دهون غير مشبعة

وأوضح أن من الممكن إيجاد دهون غير مشبعة في العديد من الأطعمة الغذائية، وهي كالتالي:

- زيت الزيتون إضافته للطعام مفيدة.

- زيت الذرة.

- أمثلة المكسرات والأسماك، والزيوت النباتية.