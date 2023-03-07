مكالمة هاتفية من صباح لـ حنان ترك غيرت مجرى حياتها: «مصدقتش نفسها من الفرحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة اللبنانية صباح والفنانة حنان ترك، والتي كانت قائمة على التناغم والمحبة والود بينهما، والتي كانت تظهر أثناء تواجدهما داخل مصر وخارجها، إذ كانت تعتبرها الشحرورة مثل ابنتها هويدا، والتي أثنت عليها في اللقاءات والمناسبات التي تظهر بها.

الفنانة حنان ترك، واحدة من أهم نجمات الفن، تتمتع بحضور طاغِ ووجه بشوش، ابتسامتها سر جمالها، وواحدة ممن ارتبطت بهن القلوب رغم اعتزالها الوسط الفني، ويصادف اليوم 7 مارس عيد ميلادها، ويُقدم «هُن» طبيعة العلاقة التي جمعت بينها وبين الشحرورة صباح.

لقاء تليفزيوني، للفنانة الراحلة صباح مع الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج «ساعة صفا»، تحدثت خلاله عن الفنانة حنان ترك، وعن اللحظات التي جمعت بينهن.

الفنانة حنان ترك، كانت تحدثت عن الفنانة صباح خلال مداخلة في البرنامج، وكشفت طبيعة العلاقة التي جمعت بينهما، وعن المكالمة الهاتفية التي غيرت مجرى حياتها وأدخلت السرور على قلبها، قائلةً: «صبوحة الجميلة، هي فنانة عظيمة وجميلة ومبدعة وقمر ونغشة ولذيذة، عايزة أقول إني لما عرفت إن حضرتك شرفتينا في القاهرة في رمضان، كلمتك في التليفون جري علشان أقولك حمد الله على السلامة، بس كانت مفاجأة بالنسبة ليا إن تاني يوم وأنا بسجل حلقات في الإذاعة لقيت صوتك على التليفون بتقوليلي أيوة يا حنان أنا صباح، كنت هموت، صوتك زي العسل، كانت الدنيا طايرة بيا وسعيدة، إنك تهتمي تكلميني».

غزل وسؤال عن سر الأناقة والجمال

«صبوحة بعد إذنك كنت عايزة أسألك سؤال صغير، إنك أجمل ديزاين بتشوفه في حياتك من لبس وماكياج وشعر وثقافة وكلام.. هل في الأفلام الأبيض والأسود والألوان ودلوقتي كل ده من اختيارتك ولا كان معاكي ديزاينر معين، هل في استايلست معين لأن لو مفيش لازم نعمل بيت أزياء باسمك لأن ذوقك غلب أذواق كتير جدا في السينما المصرية»، وردت الفنانة اللبنانية صباح، على السؤال التي وجهته لها الفنانة حنان ترك، قائلةً: «مباخدش معايا مصمم في أي حتة، بس هنا في لبنان في مصممين ذوقهم حلو وبيلبسوني وبنقي اللي بيعجبني، بختار لبسي من أوروبا وأمريكا».

وتابعت الفنانة صباح الحديث عن الملابس التي كانت ترتديها خلال الأعمال السينمائية، قائلةً: «كنت ملقبة بسيدة الأناقة وحطيت كل فلوسي على اللبس».

بحبها زي بنتي وبحب أشوفها

الصبوحة ردت على الكلمات والعبارات التي تحدثت بها الفنانة حنان ترك، خلال استضافتها في برنامج «ساعة صفا»، قائلةً: «بحبها أوي وطبيعية وحلوة ولما كانت بتمثل فيلم اجتمعت بيها أكتر من مرة، حسيتها زي بنتي».