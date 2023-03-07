أفضل علاج للسعال والتهاب الحلق للأطفال بدون مضاد حيوي.. واظب عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتسبب اضطراب وتغير حالة الطقس خلال فصل الشتاء، في إثارة المخاوف بين العديد من الأمهات تجاه صحة أطفالهن وإمكانية إصابتهم بأدوار البرد المنتشرة، وتغير أحوال الجو الذي يسبب التهاب الحلق والسعال، وكثيرًا ما تكون المضادات الحيوية غير مناسبة للأطفال، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أفضل علاجات منزلية لعلاج السعال والتهاب الحلق للأطفال دون اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية.

علاج السعال والتهاب الحلق

وكشف الدكتور أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، عن أن السعال والتهاب الحلق من أعراض الإصابة بالبرد، ويلزمهم العديد من العلاجات المنزلية قبل تناول المضادات الحيوية، ولا يشكلا قلقًا بشأن صحة الطفل، ولكن يجب التعامل العلاجي المنزلي الصحيح معه مثل تناول المشروبات.

علاج السعال في المنزل

وقدم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، روشتة علاجية من المنزل لعلاج السعال، وهي كالتالي:

- تناول الماء باستمرار يهدئ الجهاز التنفسي.

- استخدام العسل يساعد البالغين والأطفال على مقاومة السعال، وهو من الوسائل الفعالة التي تستخدم بكثرة في علاج السعال الشديد مع البلغم، ويمكن إضافته إلى الماء الدافئ، ويُشرب مرة أو مرتين في اليوم.

- الزنجبيل يعد من أفضل الأعشاب المستخدمة لعلاج السعال الشديد، إذ يحتوى على مضادات للالتهابات يمكنها إرخاء الشعب الهوائية وتقليل السعال.

- مشروب الزنجبيل والعسل، يعملان معا على ترطيب الحلق وتخفيف الاحتقان والسعال.

- الغرغرة بالماء المالح من الوصفات الأكثر نجاحا لعلاج السعال، إذ يعمل على ترطيب الحلق وعلاج التهابه، بالإضافة إلى أن الماء المالح يقلل من البلغم والمخاط في مؤخرة الحلق.

علاج التهاب الحلق في المنزل

وأكد الحسيني أنّ الأطفال والبالغين يمكنهم تناول المشروبات السابقة، وقدم مشروبات أيضًا تساعد على علاج التهاب الحلق، نستعرضها على النحو التالي:

- مشرب العسل والليمون، يعمل على التئام التهاب الحلق، ويساعد على تخفيف الإنفلونزا، وتقوية المناعة ويقلل السعال أثناء النوم خاصةً عند الأطفال المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي.

- الماء الدافئ مع العسل، يعد من أقوى المضادات الطبيعية للأكسدة، ومن المضادات الحيوية المُعززة للجهاز المناعي في الجسم، إذ يشتهر العسل الأسود بدوره الفعال في تقوية مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو البالغين.

- مشروب الحلبة له العديد من الفوائد الصحية، مثل قتل للبكتيريا التي تسبب التهيج والالتهابات، وبالتالي فإنها تخفف من الشعور بالآلام.