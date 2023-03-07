ما هو مرض فقر الدم المنجلي وأعراضه؟.. استشاري مناعة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مرض فقر الدم المنجلي، وهو يعد أحد الأمراض الوراثية التي تصيب الشخص، إذ ينتج الجسم خلايا الدم الحمراء الطبيعية وتكون مرنة ومستديرة، تتحرك بسهولة من خلال الأوعية الدموية، بينما في حالة وجود فقر الدم المنجلي، تصبح خلايا الدم الحمراء جامدة ولزجة وتتشكل مثل المنجل أو أقمار الهلال.

كما أن هذه الخلايا غير منتظمة الشكل يمكن أن تتعثر في الأوعية الدموية الصغيرة، والتي يمكن أن تبطئ أو تمنع تدفق الدم والأكسجين إلى أجزاء من الجسم، وتستعرض «الوطن» أهم أعراض مرض فقر الدم المنجلي، وكيفية التقليل من مضاعفاته على صحة الجسم.

ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم المناعة والبكتريا بمستشفيات جامعة القاهرة، إن مرض فقر الدم المنجلي، مرض وراثي، نتيجة حدوث خلل في الجين المسؤول عن شكل كرات الدم الحمراء، والهيموجلوبين، بحيث أنه من الطبيعي أنه يسمح بأن يضخ الدم في الجسم بطريقة انسيابية خلال الأوعية الدموية، وبالتالي يغذي أجهزة الجسم المختلفة.

تعرف على أعراض مرض فقر الدم المنجلي

وأضافت رئيس قسم المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن هذا الخلل الجيني، يجعل شكل الهيموجلوبين هيئة هلال، أو منجل، وتصبح الخلايا أكثر لزوجة، ومن أهم أعراضها ما يلي:

- شعور الشخص بآلام شديدة في أعضاء الجسم.

- يسبب تأخر للنمو إذا كان المصاب طفلا، لصعوبة وصول الدم إلى الخلايا المسؤولة عن النمو.

- وجود مشاكل في البصر، نتيجة صعوبة وصول الدم إلى شبكية العين، وتغذية العصب البصري.

متى يجب اللجوء إلى الطبيب؟

وتابعت الدكتور نهلة في حديثها لـ«الوطن»، أن الشخص إذا شعر بالأعراض الخاصة بمرض فقر الدم المنجلي من التي سبق ذكرها، فإنه من الضروري اللجوء إلى الطبيب بسرعة، مؤكدة أن ذلك يعد مهما جدا تفاديا لأي مضاعفات قد تنتج عنها، ليتم تشخيصه وإخضاعه لبعض الفحوصات الطبية اللازمة.