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وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء بالأنف.. بينها قناع الفحم والشوفان

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الرؤوس السوداء- تعبيرية

تبحث الفتيات عن طرق فعالة ومضمونة للتخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه والتي يعاني منها البعض، وتؤثر على أناقتهن وجمالهن، نتيجة لتجمع الأتربة خلال فصل الشتاء، لذا يحاولن الوصول إلى طرق طبيعية غير مكلفة تجعلها لا تلجأ للمواد الصناعية أو الذهاب إلى صالونات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.

ويُقدم «هُن» للفتيات وصفات طبيعية من داخل المنزل، للتخلص من الرؤوس السوداء، وفق موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

طرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

ماسك الطين

ربما لا يدري البعض أهمية استخدام ماسك وأقنعة الطين لإخراج الزيوت والسموم من الجلد، وهو ما يمكن استخدامه للتخلص من الرؤوس السوداء، كونها تحتوي على الكبريت الذي يعمل على كسر خلايا الجلد والتي تظهر على هيئة بثور سوداء.

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استخدام قناع الفحم 

تعمل أقنعة الفحم في أعماق الجلد على استخراج الزيت والشوائب الأخرى، إذ يُعتقد أن الفحم يتخلص من تلك المواد الضارة بشكل فعال.

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الشوفان

يعتبر الشوفان من أكثر الأنواع الطبيعية التي تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والبثور التي تظهر على البشرة وتعاني منها الفتيات، ما يجعلهن يحاولن التخلص منه بشتى الطرق، إذ يعمل الشوفان على تحفيز البشرة وتفكيك المسام ومنحها بشرة ناعمة خالية من الشوائب والأتربة التي تتراكم عليها.

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معجون الأسنان

معجون الأسنان، واحدا من الضروريات التي يجب أن تتواجد بداخل كل منزل فهو لا يستخدم فقط لتنظيف الأسنان والتخلص من بقايا الأكل والطعام، ولكن يمكن استخدامها أيضا في التخلص من الرؤوس السوداء، من خلال وضعها على منطقة الأنف لمدة 30 دقيقة، ومن ثم خلطها بالليمون وتوزيعه على المنطقة المراد علاجها وبعد جفافها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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