الامارات | الشارقة تعرض 70 إصداراً إماراتياً مترجماً إلى الهندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ31 من معرض نيودلهي الدولي للكتاب أكثر من 70 إصداراً لكُتّاب إماراتيين تولت الهيئة ترجمة أعمالهم الإبداعية إلى اللغة الهندية، مقدمة إضاءة حول ما وصلت إليه جهود الإمارة في دعم صناعة النشر واستقطاب الناشرين والمهتمين بالصناعات الإبداعية من المنطقة والعالم.

وفي أول أيام المعرض الذي افتتحه في العاصمة الهندية نيودلهي وزير الدولة لشؤون التعليم الدكتور راجكومار رانجان سينغ، أهدى رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري الذي ترأس وفد الهيئة إلى المعرض، مجموعة من إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المترجمة إلى الهندية، لكل من وزير الشؤون الخارجية سوبرامنيام جاي شانكار، ووزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال دارمندرا برادان، وتسلمها نيابة عنهما الدكتور راجكومار رانجان سينغ.

وقال العامري: «تمثل مشاركة الشارقة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، امتداداً لسلسلة المشاركات الخارجية التي نهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على المنجزات الحضارية التي حققتها الإمارة والتي جعلتها بوابة للثقافة العربية، في ظل المشروع الثقافي والحضاري للشارقة الذي رسم ملامحه ويقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضاف: «نسعى لتبقى الشارقة حاضرة على الدوام في مثل هذه المحافل التي نرسخ من خلالها دور الإمارة المؤثر في تطور صناعة النشر العالمية، إلى جانب الإسهام في استحضار وتمثيل الثقافة العربية في الهند، وتطوير مشاريع الترجمة إلى اللغة الهندية، لمد جسور التواصل المعرفي وتعزز التعاون بين الثقافتين العربية والهندية، بما يحقق رؤية الشارقة كمركز ثقافي حيوي في المنطقة».