الامارات | لقاء مارس ينطلق الخميس في قاعة معهد إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة الشارقة للفنون النسخة الـ15 من لقاء مارس السنوي على مدار أربعة أيام، من التاسع إلى 12 الجاري، في قاعة معهد إفريقيا في الشارقة. وتأتي النسخة الجديدة من لقاء مارس بعد افتتاح بينالي الشارقة 15، الذي انطلق في السابع من فبراير الماضي.

ويأتي لقاء مارس الجديد تحت عنوان «منظومة ما بعد الاستعمار: الفن والثقافة والسياسة بعد عام 1960»، ويتضمن برنامجاً يستقطب نخبة من الفنانين والقيمين وممارسي الفنون البصرية والطلاب من أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الملحة المتمحورة حول الموضوع الرئيس لبينالي الشارقة 15: «التاريخ حاضراً».

ويسعى اللقاء في هذه النسخة إلى اكتناه القوى التي أسهمت في صياغة معالم إنتاج الفن وتلقيه حول العالم منذ 1960 حتى الوقت الحاضر، وأعادت تشكيل خريطة الحداثة العالمية والفن المعاصر، متيحاً مساحة رحبة لاستجلاء الظروف الفنية والسياسية والثقافية التي تتجاوز التبعية وتقرير المصير، ونشوء الأمم، وممارسات السكان الأصليين، والتهجين، والهجونة، والتكوينات العابرة للقوميات، مثل مفهوم الأطلسي الأسود والشتات والمنفيين وفاقدي الجنسية.