الامارات | الخط الياباني في ضيافة «خولة للفن والثقافة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة» أن دولة الإمارات أصبحت قبلة المفكرين والمبدعين عالمياً وتشهد حراكاً ثقافياً متنامياً، مشيرة إلى أن «مؤسسة خولة» تحرص على أن تكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الثقافية التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال اختتام المؤسسة لورشتي عمل للفنان والخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا، إذ شهدت الأولى التي عقدت في مقر خولة للفن والثقافة بأبوظبي حضور 34 مشاركاً، فيما استقطبت الثانية التي نظمت في معرض خولة آرت غاليري في حي دبي للتصميم 30 مشاركاً من أصحاب الموهبة وعشاق الفن والمتخصصين والطلبة.

وتضمنت الورشتان عرضاً للوحات فنية للخطاط الياباني سلط من خلالها الضوء على مراحل تطور الخط الياباني بدءاً من الخطوط القديمة وصولاً إلى الحروف الحديثة التي تستعمل اليوم.

وأشارت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، إلى أن الورش التي تنظمها المؤسسة تعزز التواصل مع الفنانين والمختصين في مختلف المجالات الثقافية مع التركيز على تعزيز الاهتمام بفن الخط، بالإضافة إلى صقل المواهب الشابة ورفدها بكل المعارف المستجدة على الساحة الفنية والثقافية.

وأوضحت أن فن الخط لعب على مر العصور دوراً مهماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب، وأسهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الحضارات.