أبرز الفنانات التي عدلت إطلالتهن لتكون أكثر احتشاماً

تحاول الفنانات دائماً مواكبة دور الأزياء العالمية واختيار إطلالتهن من مصممين عالمين، إلا أن بعض التصميمات قد تكون غير مناسبة لهن، لذا لجأن إلى تعديل تلك التصميمات لتكون مناسبة لهن وأكثر احتشاماً، فهل نجحت الفنانات في تعديل إطلالتهن؟

أحلام الأكثر تعديلاً للإطلالات

تعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أكثر الفنانات التي تجري تعديلات على إطلالاتها لتكون أكثر احتشاماً خاصة أنها تلجأ إلى دور الأزياء العالمية في اختياراتها.

وظهرت أحلام مؤخراً بالعديد من الإطلالات من توقيع المصمم العالمي زهير مراد وأجرت عليها بعض التعديلات والتي ظهرت بها في برنامج سعودي آيدول.

وكان أبرز تلك الإطلالات ظهور أحلام بفستان متوسط الطول بتطريز كامل في الفستان وفرو أسود في الأكمام، إلا أن الفستان الأصلي كان مطون من قطعتين يكشف عن البطن وهو ما قامت أحلام بالتخلي عنه وإغلاق جزء من فتحتي الفستان على جانبيه.

تكرر الأمر في إطلالة أحلام في إحدى الحلقات بفستان ذهبي اللون بالشراشيب الذهبية، حيث ألغت فتحة البطن وإضافة البطانة باللون البيج خاصة أن التصميم الأصلي كان شفافاً، وهو ما اعتبره البعض تغييراً في التصميم الأصلي بالكامل وانتقد البعض التعديل معتبرينه غير موفق.

الإطلالة الثالثة التي ظهرت بها أحلام من توقيع زهير مراد، كانت فستاناً باللون الأسود تميز بالأحجار اللامعة المرصعة لمنطقة الصدر، مع جاكيت من نفس استايل الفستان.

وأخضعت أحلام التصميم إلى التعديلات التي تناسبها من خلال إغلاق فتحة الصدر والبطن والساق، والإبقاء على باقي التصميم الأصلي ليكون أكثر احتشاماً.

تعديلات إطلالات نانسي عجرم

تعتمد نانسي عجرم على الإطلالات بتصميمها الأصلي، إلا أنها في بعض الأحيان تلجأ للتعديلات البسيطة على إطلالاتها لتناسبها، وهو ما ظهر في إطلالاتها الأخيرة ضمن حفلها في جمهورية الدومينيك.

واختارت نانسي عجرم فستان باللون الأخضر من تصميم اللبناني إيلي صعب، مزود بخط ذهبي حول فتحة الصدر، إلا أنها عدلت من تلك الفتحة لتجعلها أقل من التصميم الأصلي.

وفي إطلالة حفلها في الكويت مؤخراً، ظهرت نانسي عجرم بفستان باللون الأزرق من تصميم جان لوبس سباجي، إلا أنها عدلته بعد أن كان One Shoulder، يصبح بكم آخر من نفس اللون والخامة بالتأكيد.

تعديلات إطلالات أنغام

تعد الفنانة المصرية أنغام واحدة من الفنانات التي تجري تعديلات على إطلالتها بشكل دائم لتكون أكثر احتشاماً، وهو ما ظهر في حفلها الأخير في الكويت حيث ظهرت بفستان من تصميم زهير مراد إلا أنها لجأت إلى تعديل فتحة الصدر الطويلة بإغلاقها.وتكرر الأمر حين ظهرت أنغام بجمبسوت من تصميم زهير مراد أيضاً، بالون الأبيض وعدلته ليناسبها بوضع بطانة على جانبي البنطلون بعد أن كانت من الدانتيل، وأغلقت فتحة الصدر.

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