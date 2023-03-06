استشاري تغذية توضح أهمية شرب المياه وتناول الفاكهة في شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يحرص فيه المسلمون على تناول الكثير من الأطعمة والوجبات المختلفة وتواجدها على المائدة الرمضانية، خاصة الحلوى وهو ربما ما يزيد من الوزن بشكل ملحوظ ويتسبب في بعض المشاكل الصحية لدى البعض خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب، ويجب شرب المياه وتناول الفاكهة في شهر رمضان.

روشتة تغذية ونصائح للحوامل والرضع

الدكتورة هبة عبداللطيف، استشاري التغذية العلاجية، قدمت روشتة صحية للاستعداد لشهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، أثناء حديثها لـ«هُن»، قائلة: «حالات خاصة جدا يجب عودتهم إلى الطبيب المعالج الخاص بهم، كون أن صيامهم يمكن أن يكون خطر على صحتهم، مع ضبط طريقة الصيام مثل الحوامل والمرضعات ومرضى السكر من النوع الأول والثاني، تحت علاج الأنسولين وأدوية العلاج عن طريق الفم، لابد من ضبط الجرعات قبل شهر رمضان الكريم بوقت كاف».

فئات لابد من تناولها وجبة السحور

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، خلال الحديث، إلى أن مرضى الكبد والكلى لابد من الرجوع إلى الطبيب المختص قبل صيام شهر رمضان، مضيفة: «مرضى القلب ومرضى الأورام السرطانية لابد من رجوعهم للطبيب، كل هذه الفئات ممنوع عدم تناول وجبة السحور، ويضاف عليهم المراهقين وكبار السن».

نصائح بين السحور والإفطار

وفيما يخص الفترة بين أذان المغرب والسحور، وما بينهم قالت استشاري التغذية العلاجية: «دائما المشكلة والمبالغة في تناول الطعام، فإن الجسم يحتاج لأنظمة غذائية هامة، المياه تعتبر العنصر الاساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويجب عدم تناول العصائر أو المياه الغازية بكثرة، لازم الجسم يتم تعويضه بالسوائل على مدار الفترة بين الفطار والسحور، لابد من تناول الفواكه والخضراوات خاصة الغنية بالبوتاسيوم تحافظ على تنظيم مستوى المياه داخل الخلية».