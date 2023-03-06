من هي مريم الشبكشي؟.. «تخدم الأمهات بتأجير مستلزمات أطفالهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عبر فضائية «cbc» ظهرت أم لطفلة واحدة لتقدم مشروعها الذي يقدم أفكاراً لمساعدة الأمهات ويخدم البيئة في آن واحد، ليبدأ البحث عن من هي مريم الشبكشي؟ التي أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي ويزداد بعدها الحديث عن الأم الشابة التي جذبت الإنتباه في برنامج «شارك تان»، لدعم المشروعات على التلفزيون، إذ قدمت فيه نموذجًا اقتصاديًا تشاركيًا، للاستفادة من مستلزمات الأطفال التي لا تحتاجها بعض الأسر تأجيرها لأسر أخرى، منها تساهم في نظافة البيئة خلال تخليص الأمهات الذين لن يحتاجوا تلك المستلزمات مرة أخرى وعدم التخلص منها وتأجيرها لأسر أخرى تستفيد منها.

من هي مريم الشبكشي؟

بعد زيادة البحث عن من هي مريم الشبكشي؟، التي قدمت مشروع «kidzkit» خلال برنامج «شارك تان» لدعم المشروعات عبر فضائية «cbc»، يقدم «هن» معلومات عنها كالتالي:

- اسمها مريم يوسف الشبكشي.

- تعاونت مع شركة «webkeyz» لتأسيس «nxt u» وهي أول مدرسة لتجربة المستخدم والتصميم على مستوى العالم العربي.

- الهمتها طفلتها لتأسيس مشروعها «kidz kit» الذي بدأ افي الانتشار عام 2020، وجاءتها الفكرة عندما سافرت مع ابنتها للإسكندرية لأول مرة بدون أن تصطحب قائمة طويلة من مستلزمات الاطفال في السفر، حيث احتاجت حينها إلى المزيد من الأساسيات التي نزعت رحلتها ففكرت في المشروع الذي من خلاله توفر للأمهات مستلزمات الأطفال في أي وقت.

- تعمل مرشدة لطلاب حول العالم.

- تدرس في التصميمات.

مشروع مريم الشبكشي «Kidz Kit»

بعد معرفة من هي مريم الشبكشي؟، يمكن التطرق إلى تفاصيل مشروعها الذي جذب انتباه الحكام في برنامج «شارك تان»، خلال الشرح البسيط لفكرة المشروع حصلت المدير المؤسس والمدير التنفيذي لـ«kidz kit» اهتمام وحديث رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الحديث عنها وعن مشروعها، الذي تدور فكرته حول عمل منصة لتأجير مستلزمات الأطفال المستعملة من الأمهات والآباء بعد التخلي عنها، ثم تأجيرها لآخرين من خارج أو داخل مصر، وبذلك يستفيدوا من تأجيرها ويؤمنوا على سلامة أشيائهم، وتوفيرها لهم بسعر أرخص من الجديد والمستعمل، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية لمالكي الأشياء، وبالتالى يستفاد الجميع، حسبما روت «الشبكشي» خلال البرنامج.

وأضافت أيضاً أنها بدأت العمل على الفكرة منذ 2019، قائلة: «فكرت فيها عندما أنجبت ابنتي، ووجدت أنني صرفت أموالًا كثيرة على مستلزمات لا نستخدمها بشكل دائم، وفكرت في نموذج عمل خاص بتأجير مستلزمات الأطفال ليس موجودًا في مصر أو المنطقة العربية، خاصةً أن كل شخص يأتي عليه وقت، وتأجير هذه الأدوات دون شرائها بشكل دائم يكون الاستفادة أكبر للطرفين»، وأثنت اللجنة عليها وعلى مشروعها.

كما أكدت «الشبكشي» على أهمية نظافة منتجاتها التي تؤجرها بعد شراؤها من مستخدميها القدامى قبل تأجيرها، قائلة، إن التعقيم والتنظيف أهم أركان مشروع «kidz kit»، كما أن معظم فريق العمل آباء وأمهات، يتولون مسؤولية التنظيف لمستلزمات الأطفال والتوصيل والاستلام، واستلامها من وإلى أي مكان دون مقابل، كما أصبح لديهم باقات طويلة المدى حتى تساعدهم على توفير أموالهم، وبالنسبة للأسعار تختلف داخل السوق على حسب فترة التأجير، ومناسبة للأسر، وقريبًا ستكون هناك أسعار مختلفة للآباء والأمهات الجدد، لأن الهدف هو مساعدتهم على التوفير واستخدام المنتجات وقت الاحتياج فقط.