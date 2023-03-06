في اليوم العالمي لطبيب الأسنان.. تعرفي على طرق العناية بصحة الفم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي لطبيب الأسنان الذي يصادف 6 من مارس، الذي هو بمثابة تذكير لرفع الوعي حول أهمية صحة الفم ونظافته، وذلك لأن صحة فمك تدل على مستوى صحتك العامة، ويعترف هذا اليوم بمساهمات أطباء الأسنان، في تعزيز صحة الفم الجيدة والوقاية من أمراض الفم، كما يسلط الاحتفال بهذا اليوم أيضاً الضوء على أهمية الفحص الدوري للأسنان وممارسات النظافة الصحية الفموية، مثل التنظيف بالفرشاة والزيارة الدورية لطبيب الأسنان.

اليوم العالمي لطبيب الأسنان

لا يمثل الـ6 من مارس احتفالاً باليوم العالمي لطبيب الفم والأسنان فقط، بل أن هذا اليوم بمثابة تذكير للناس لإعطاء الأولوية لصحة الفم وطلب رعاية الأسنان عند الضرورة، ويعتبر أول طبيب أسنان معروف في العالم هو الطبيب الذي عاش وعمل في مصر القديمة حوالي 2600 قبل الميلاد، وهو الطبيب هيسي رع الذي كان مسؤولاً رفيع المستوى تحت قيادة الفرعون زوسر، وفقاً لموقع news 18 البريطاني.

طرق العناية بالفم والأسنان

خلال الاحتفال باليوم العالمي لطبيب الأسنان، يمكنك معرفة أولا العلاقة التي تربط بين صحة الفم والصحة العامة، ومعرفة الطرق التي تعتني بها بفمك، أما بالنسبة للعلاقة بين صحة الفم والصحة العامة، يعتبر الفم من مناطق الجسم المليئة بالبكتيريا والتي معظمها غير ضار، لكن فمك هو نقطة الدخول الرئيسية إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وبعض هذه البكتيريا يمكن أن تسبب المرض وبدون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى مؤلمة في الفم مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وفقاً لموقع«Mayo Clinic» البريطاني.

طرق حماية صحة الفم والعناية به

أولا لحماية صحة الفم من نشاط البكتريا الموجودة فيه، احرصي دائما على ممارسة العادات الصحية لتنظيف الفم كل يوم، كما يجب أن تعتادي أنتِ وأطفالك على اغسل الأسنان مرتين يوميًا على الأقل لمدة دقيقتين في كل مرة، بالإضافة إلى ضرورة استخدم فرشاة ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

احرصي على نظافة أسنانك بخيط الأسنان يوميًا، كما يجب أن تستخدمي غسول الفم لإزالة بقايا الطعام التي تُرِكت بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان.

ترتبط صحة الفم بشكل كبير بالنظام الغذائي الصحي لذلك يجب أن تتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا، وقللي من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية، من المهم أيضاً أن تستبدلي فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو خلال مدة أقصر إذا بدت شعيراتها متباعدة أو بالية.

حددي مواعيد منتظمة لفحوصات الأسنان وجلسات تنظيف الأسنان وتجنبي استعمال التبغ أو الدتخين بأنواعة، ثم تواصلي مع طبيب الأسنان بمجرَّد ظهور أي مشكلة صحية في الفم لديك، ويرجى العلم أن العناية بصحة الفم تساعد في الحفاظ على الصحة العامة.