طريقة عمل زينة رمضان بورق الكتب.. «فوانيس وأشكال هتفرح ولادك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر طريقة عمل زينة رمضان بورق الكتب من أسهل وأرخص الزينة التي يمكنك استقبال شهر رمضان بها، فبمعدات بسيطة عبارة عن الكتب القديمة ومقص ولاصق ومجموعة من الخيوط الملونة، يمكنك إدخال السعادة إلى قلوب أطفالك بعمل فانوس رمضان ومجموعة مختلفة من الزينة بالكتب الدراسية القديمة والمشاركة في تزيين الشوارع والبيوت لاستقبال الشهر الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، وفقا لموقع «partycity» البريطاني لصناعة الديكور من الورق.

طريقة عمل زينة رمضان بورق الكتب

طريقة عمل زينة رمضان بورق الكتب كل ماعليك فيها تجهيز الأدوات المستخدمة لعمل فانوس بالورق أولا وهي كالآتي:

- مقص ورق.

- مسطرة.

- لاصق.

- ورق كتب.

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق

- أولا أحضري أوراق الكتب القديمة التي تحتاجين إليها وفي نفس الوقت لم يعد لها أهمية، واحرصي على طي الورقة واحدة تلو الأخرى بالتساوي.

- في الخطوة التالية من الطرف المطوي للورقة، أمسكي المسطرة وضعي خطوط طولية مع الحرص على ترك مسافة متساوية بين كل خط والآخر.

- ثم بعدها لفي الورقة حتى تكون شكل الأسطوانة، وألصقي طرفي الورق من أعلى وأسفل حتى يتماسك معًا.

- يمكنك قص قطعة من الورق بشكل طولي، ولصقها أعلى الفانوس لعمل اليد التي يمسكها منه الطفل.

- يمكنك تزيين الفانوس من خلال استخدام بعض الأواق المقصوصة ولصقها من أسفل الفانوس، لتدلي منه واستخدام اوراق ملونة في رسم أشكال رمضانية على الفانوس.

- يمكن صناعة أشكال هلال ونجوم من الورق وتلوينها، ثم لصقها على الفانوس.

طريقة عمل فانوس ملون بالأدوات التالية:

- مادة لاصقة.

- مقص.

- ورق ملون.

- مسطرة.

طريقة عمل الفانوس الملون:

- يدخل الفانوس الملون ضمن طريقة عمل زينة رمضان بورق الكتب، فكل ما عليك هو أن تحضري كتب ذات اوراق ملونة، مع طيها واحدة تلو الأخرى بالتساوي.

كرري خطوات عمل الفانوس بورق الكتب السابقة حتى ينتهي الأمر بصناعة فانوس ملون من ورق الكتب.

كما يمكنك عمل فانوس ملون بالطريقة التالية:

- احضري ورق ملون مع طي الورقات على شكل مستطيل، ثم في الخطوة الثانية، قصي الورقة مع الحرص على ترك مسافات متساوية بين كل واحدة وأخرى.

- بعد ذلك شكلى النموذج على شكل أسطواني، ثم استخدمي المادة اللاصقة في لصقه من أعلى وأسفل، وبعدها قصي ورقة أخرى بلون مختلف لعمل يد لحمل الفانوس من خلالها.

- كما يمكنك عمل الشريط الرمضاني، وصنع العديد من الفوانيس وتعليقها عليه.