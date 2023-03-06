عريس يترك زوجته ليلة زفافها ويهدي أخرى باقة الورد.. ما السبب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد ربما لا يتكرر إلا في الأفلام السينمائية أمام عدسات الكاميرات، عنوانه التضحية والوفاء، إذ بدى الأمر طبيعيًا في البداية داخل إحدى قاعات الأفراح، حيث دخلت عروس رفقة عريسها حاملًا باقة ورود باللون الأحمر، في أناقة شديدة ليظن الجميع بأنها لها، حتى حدث ما لم يكن في الحُسبان وعكس المتوقع، غّير الزوج رأيه وترك يدها ليحتضن امرأة أخرى في ذهول تام من الحضور.

الموقف المؤثر بدى كعلامة استفهام للحضور والعروس التي كانت تنتظر أن يعطيها عريسها باقة الورد كما هو متعارف عليه، لكنه ترك يدها واتجه نحو امرأة أخرى وقدمها لها واحتضنها أمام الجميع، وفق صحيفة «برس بي».

الزوج يفلت يد زوجته ويحتضن أخرى

حاول الجميع معرفة هوية المرأة الذي احتضنها العريس ليلة زفافه وأهداها باقة الورد بدلا من العروس، ليتبين بإنها زوجته الأولى الذي بكى شديدا ودخل في حالة لا يُرثى لها، وجلس على الأرض ثم احتضنها.

انتشرت الصور ومقطع الفيديو الذي وثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تبين بإنه يعود إلى زوجين في إحدى البلاد العربية دون تحديد هويتهم، وكشف عن السبب الذي جعله يقوم بذلك وهو بإن الزوجة الأولى ارتضت أن يكون لها ضُرة أخرى، كونها لا تُنجب ما جعلها تقرر البحث عن عروس مناسبة لزوجها حتى يتزوج منها ويستطع إنجاب الأطفال.

لم يستطع الزوج إخفاء المشاعر الذي يكنها للزوجة الأولى أمام الجميع وأمام العروس في ليلة زفافه عليها، لتنهال التعليقات على الصور المتداولة، بين مؤيدي رد فعله وبين منتقديه، وكان من بينها: «هذا أصعب شعور، الله يعطي الجميع ما يريدون، هذه السيدة تستحق لقب المرأة المثالية، هذا هو الحب والتضحية، الموقف سيظل محفور في ذاكرة الزوجة الثانية أبد الدهر، لم يراعي الزوج مشاعر الزوجة الثانية وأفسد فرحتها ليلة عرسها».