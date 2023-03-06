كيف اعمل زينة رمضان في البيت؟.. «فرحي ولادك بأقل التكاليف»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وتبدأ البيوت في الاستعداد لاستقبال أهم 30 يوما، والتي تبدأ من القيام بعمل زينة رمضان، التي تملأ الشوارع والطرقات والبيوت والتي يضعها الكثير على النوافذ، إما من خلال الشراء من أماكن البيع المخصصة لهم، أو من خلال عملها يدويًا بأدوات بسيطة.

كيف أعمل زينة رمضان في البيت؟، بات السؤال الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي محيط حديث الجميع سواء داخل بيئة العمل أو في المواصلات العامة، ويمكن أن «تفرحي ولادك بأقل التكاليف».

ويُجيب«هُن» على تساؤل كيف أعمل زينة رمضان في البيت، وفق موقع «partycity».

كيف أعمل زينة رمضان في البيت؟

الخطوة الأولى هي إحضار ورقة بيضاء للرسم عليها الأشكال المفضلة والتي تتناسب مع شهر رمضان الكريم، مثل النجمة أو الهلال أو الفانوس.

- الخطوة الثانية هي قص الشكل المناسب بواسطة المقص ومن ثم يتم تطبيقه على الأوراق الملونة المفضلة.

- يتم يوضع الشكل المحدد على الورق الملون ومن ثم يتم تحديده باستخدام القلم الرصاص، وتقص بالمقص مع التكرار.

- الخطوة الاخيرة هي إحضار حبلاً طويلاً وبعدها يتم تثبيت الأشكال باستخدام الشمع أو أي مادة لاصقة ويتم تعليقه سواء داخل المنزل وفي الأركان أو على البلكونات والنوافذ.

الكثير من السيدات وربات المنازل، يحاولن التجديد في شكل المنازل بوضع الإضاءات المختلفة والزينة خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها وضع مفارش طعام ملونة إما العادية أو الخيامية، والتي يكون مرسوم عليها ومطبوع أشهر الشخصيات المرتبط بها شهر رمضان مثل: بوجي وطمطم، شخصيات فنانيس، شخصية بكار، وغيرهم.

كما تفضل البعض منهن أيضا تزيين الأدوات الخاصة بها داخل المطبخ بالخيامية أو القماش المطرز ومتعدد الأشكال والألوان بشكل غير تقليدي ويدخل البهجة والسرور على قلوب الأسرة خاصة الأطفال.