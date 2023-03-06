كيفية التخلص من الإدمان على السكر.. احترس من المنتجات قليلة الدسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحب الكثير من الأشخاص تناول السكريات، الأمر الذي يسبب أضرارًا كبيرة على الصحة، إذ ارتفع استهلاك الأفراد للسكر بشكل لافت خلال العقود الماضية، لكن يجهل معظمهم مخاطر الإفراط في استخدام السكر على الصحة، ولا يعرفون كيفية التخلص من الإدمان على السكر، إذ أنه أحد العوامل البارزة للأمراض، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، كيفية التخلص من الإدمان على السكر.

كيفية التخلص من الإدمان على السكر

وقال رامي رمزي، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن»، إنّ إدمان السكريات لا يختلف كثيرا عن إدمان أي مادة أخرى، ويجب على الإنسان محاولة إتباع نظام غذائي سليم لمعالجة هذه المشكلة، وقدم روشتة للعلاج والتخلص من الإدمان على السكر، نستعرضها على النحو التالي

- الحرص على تغيير عاداتك الغذائية من خلال التحكم في مستويات السكر بالدم، وتناول الأطعمة الحلوة وفقًا لنظام يجب الالتزام به.

- يمكنك التحكم في كمية السكر التي تضعها على طعامك، ولكن في بعض الأحيان يصعب اكتشاف السكر المخبأ في المنتجات المعبأة، ولهذا من المهم قراءة ملصقات الأطعمة ومعرفة كمية السكر الموجودة في الأطعمة التي تتناولها.

- لكيفية التخلص من إدمان السكر، يجب تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يتكون من أطعمة أكثر إرضاءً.

تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه

- تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والزيوت الصحية والبروتينات الخالية من الدهون.

- الاحتفاظ بالأطعمة السكرية بعيدًا، لا تغري نفسك بتخزين الحلوى والبسكويت وغيرها من الأطعمة الغنية بالسكر، احتفظ بالفاكهة بدلًا من ذلك.

- قم بتحلية الأطعمة بنفسك من خلال البدء في تناول الأطعمة غير المحلاة.

- كن حذرًا من الأطعمة التي يميل السكر إلى الاختباء فيها، بما في ذلك المنتجات قليلة الدسم.

- زيادة حصة البروتين، من خلال إضافة مصدرًا للبروتين الخالي من الدهون إلى كل وجبة.

- الكربوهيدرات جيدة طالما أنها تحتوي على كربوهيدرات معقدة مثل الموجودة في الخضار والفواكه والحبوب والبذور والمكسرات، سيساعدك هذا على الشعور بالشبع دون أن تتوق إلى السكر.

- لمعرفة كيفية التخلص من إدمان السكر يجب أن تحتفظ بالفاكهة في متناول يدك، عندما تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكريات.