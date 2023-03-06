الامارات | أصيب بأميبا آكلة للدماغ بسبب عادة يومية شائعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص في فلوريدا بعد إصابته بأميبا آكلة للدماغ قال خبراء أنه تلقاها عبر أنفه، إثر ممارسته لعادة غسل الجيوب الأنفية بماء الصنبورن وهي عادة شائعة يمارسها الكثير من الناس.

في بيان تلقته محطة Fox 4، وهي محطة إخبارية محلية في جنوب غرب فلوريدا، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم إخبارها عن الوفاة تسببت فيها بكتيريا Naegleria fowleri المعروفة باسم الأميبا آكلة الدماغ - في 20 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الصحة في فلوريدا في مقاطعة شارلوت يوم 23 فبراير إنها تحقق في كيفية حدوث العدوى وتعمل مع المرافق العامة المحلية لإجراء أي تغييرات ضرورية.

وقال بيان مركز السيطرة على الأمراض (CDC): «يقال إن المريض البالغ أجرى شطف للأنف يوميًا بماء الصنبور غير المغلي، والذي يُعتقد أنه مصدر العدوى».

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن مياه الصنبور في المنطقة لا تزال آمنة للشرب لأن الأميبا - وهي كائن وحيد الخلية - نادرة ويمكن أن تصيب البشر فقط من خلال الأنف.

وقالت الوكالة لشبكة فوكس 4 إن هذه هي الحالة الأولى على الإطلاق لشخص مصاب بالأميبيا عبر مياه الصنبور في فلوريدا. كما أنها أول حالة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة هذا العام، والأولى في الشتاء.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC): «تحدث معظم الحالات في ولايات الطبقة الجنوبية خلال الصيف، لكن الأدلة تشير إلى أن المناطق الجغرافية التي تحدث فيها عدوى الأميبيا في الولايات المتحدة تتغير، ربما بسبب تغير المناخ».

ودعا المسؤولون الصحيون السكان لاستخدام الماء المقطر أو المعقم فقط عند عمل محاليل شطف الجيوب الأنفية، وطلب المساعدة الطبية الفورية إذا عانوا من أعراض الأميبا الآكلة للدماغ مثل: الصداع، الحمى، الغثيان والارتباك والقيء وتيبس الرقبة والنوبات وفقدان التوازن أو الهلوسة.

وتعد عدوى الأميبيا تلك نادرة، حيث تم الإبلاغ عن ما مجموعه 31 إصابة في الولايات المتحدة بين عامي 2012 و 2021، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكن أن تحدث العدوى عندما يدخل الماء المحتوي على الأميبا عبر الأنف وينتقل إلى الدماغ. ويمكن أن يحدث هذا عند السباحة أو الغطس في بحيرات المياه العذبة أو عند دخول ماء الصنبور الذي يحتوي عليها إلى الأنف، كما هو الحال عند تنظيف الجيوب الأنفية.

لا يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر. كما تسبب الأميبيا ما يُعرف باسم التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي، وهي عدوى تدمر أنسجة المخ، ولهذا يطلق عليها اسم «آكل الدماغ». تحدث الأعراض الأولى من يوم إلى 12 يومًا من الإصابة، وتشمل الصداع أو الحمى أو الغثيان أو القيء.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدواها مميتة في 97 ٪ من الحالات.