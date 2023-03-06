كيف خدم مشروع مريم الشبكشي «kidz kit» الأمهات والبيئة؟.. أجري مستلزمات أطفالك

القاهرة - سمر حسين - ماما

عندما تقترب الأم من موعد ولادة طفلها، تبدأ في شراء العديد من المستلزمات له، وخلال الحياة اليومية ولكبر سن الطفل، تبدأ في الاستغناء عن المستلزمات، بطريقة مخالفة وغير متماشية مع البيئة، في الوقت الذي تحتاج فيها أسر أخرى هذه المستلزمات، وهو ما قدمته مريم الشبكشي، من خلال مشروعها «kidz kit»، المنصة الخاصة بتأجير مستلزمات الأطفال، وعرضتها في برنامج «شارك تان»، لدعم المشروعات على فضائية«cbc»، إذ قدمت نموذجًا اقتصاديًا تشاركيًا، للاستفادة من مستلزمات الأطفال التي لا تحتاجها بعض الأسر لتأجيرها لأسر أخرى.

مشروع مريم الشبكشي «Kidz Kit»

,قدمت مريم الشبكشى، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«kidz kit»، مشروعها خلال برنامج «شارك تانك»، المُذاع على قناة «cbc»، قائلة «فكرت في عمل المنصة لتأجير المستلزمات من الأمهات والآباء، الذين كانوا أطفالهم يستخدمونها وتركوها، ويتم تأجيرها لآخرين من خارج أو داخل مصر، وبذلك يستفيدوا من تأجيرها ويؤمنوا على سلامة أشيائهم، إذ يستأجرونها بثمن أرخص من الجديد والمستعمل، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية لمالكي الأشياء، وبالتالى يستفاد الجميع».

«kidz kit» لمريم الشبكشي في شارك تان

وأضافت أنها بدأت العمل على الفكرة منذ 2019، «فكرت فيها عندما أنجبت ابنتي، ووجدت أنني صرفت أموالًا كثيرة على مستلزمات لا نستخدمها بشكل دائم، وفكرت في نموذج عمل خاص بتأجير مستلزمات الأطفال ليس موجودًا في مصر أو المنطقة العربية، خاصةً أن كل شخص يأتي عليه وقت، وتأجير هذه الأدوات دون شرائها بشكل دائم يكون الاستفادة أكبر للطرفين»، وأثنت اللجنة عليها وعلى مشروعها وعبروا أنهم مبهورين من الفكرة.

مسئولية التنظيف والتعقيم

وأوضحت مريم الشبكشي، أن التعقيم والتنظيف أهم أركان مشروع «kidz kit»، كما أن معظم فريق العمل آباء وأمهات، يتولون مسؤولية التنظيف لمستلزمات الأطفال والتوصيل والاستلام، واستلامها من وإلى أي مكان دون مقابل، كما أصبح لديهم باقات طويلة المدى حتى تساعدهم على توفير أموالهم، وبالنسبة للأسعار تختلف داخل السوق على حسب فترة التأجير، ومناسبة للأسر، وقريبًا ستكون هناك أسعار مختلفة للآباء والأمهات الجدد، لأن الهدف هو مساعدتهم على التوفير واستخدام المنتجات وقت الاحتياج فقط.

من هي مريم الشبشكي؟

- مريم الشبشكي مقدمة مشروع «kidz Kit»، في برنامج شارك تان.

- شريكة ومسؤولة عن تجربة التعلم بمدرسة أون لاين.

- مرشدة لطلاب حول العالم.

- تدرس في التصميمات.

- لديها ابنة.