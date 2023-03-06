مجوهرات أساسية يجب أن تمتلكها كل امرأة

خزانة المجوهرات الأساسية هي مجموعة من المجوهرات التي تناسب أي موقف ولباس، إنها كلاسيكية حديثة تؤكد على الفردية، على عكس صيحات الموضة في الملابس، لا تتغير المجوهرات بهذه السرعة ولكن عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات، فهناك خلافات، أي منها سيكون الأكثر تنوعاً وإكمالاً من أي مظهر؟ نحن نفهم المادة، لذلك نقدم لكِ هنا ما يجب أن تتكون منه صندوق المجوهرات الحديثة وقمنا بتجميع قائمة من الموديلات ذات الصلة دائماً.

قلادة من الماس أو مزينة بالماس

هذان الخياران هم قلادة مناسبة لأي مناسبة، في الوقت نفسه، اليوم يمكن ارتداء الماس بمظهر رياضي أو كاجوال وبفستان سهرة مفتوح ودمجه مع تعليقات أخرى.

بالمناسبة، هذه التقنية مناسبة بشكل خاص الآن، لعدة مواسم متتالية، لذلك، يمكنك ارتداء العديد من الماس بأمان على سلاسل مختلفة من المعدن أو السماكة أو الطول.

للراحة، اختاري الموديلات ذات طول السلسلة القابل للتعديل باستمرار، يمكن ارتداء هذه المجوهرات المتدلية على أدنى مستوى مع كنزات دافئة على شكل V، أو أسفل العنق مباشرةً مع قميص فستان وهو مزيج عصري وممتع.

خاتم الخطوبة أو خاتم الزواج

إذا كنتِ تخططين لتغيير حالتك إلى "متزوج" قريباً، فسيكون أساس خزانة مجوهراتك اليومية هو مجموعة من خواتم الخطبة والزفاف.

لن يؤكد خاتم الخطوبة على الحالة الاجتماعية فحسب، بل سيذكرك أيضاً بالمقترح ذاته وهو أحد أكثر اللحظات عاطفية في الحياة.

خاتم الخطوبة التقليدي هو نموذج أنيق مع ماسة مستديرة رائعة ذات تصميم لا تشوبه شائبة وهناك خاتم من الماس ذو القطع البيضاوية أو تصميم الأميرة والتي لا تقل جمالاً وأناقة وفي نفس الوقت هناك بدائل أكثر بأسعار معقولة للخاتم الماسي المستدير.

يجب أن تؤكد الإطارات الحديثة والكلاسيكية على جمال العنصر الرئيسي في خاتم الخطوبة من الماس، لذلك اختاري النموذج بدقة.

الأقراط

المجوهرات المفضلة للمشاهير هي الأقراط المرصعة بالماس الصغير، لكن الفتيات اليوم يسعدن باختيار هذه الزخرفة لأنفسهن.

لجعل الأقراط مريحة للارتداء كل يوم، عند الاختيار، انتبهي إلى كيفية تناسب النموذج مع شحمة الأذن وركزي على مشاعرك ويجب ألا تشعري بعدم الراحة أو الضغط.

مع المقاس المثالي، ستبدو المجوهرات أكثر إثارة للإعجاب، على سبيل المثال، بفضل تقنية القفل اللولبي الفريدة، يتم تثبيت القرط بشكل آمن ومريح مع أي سمك أو تعقيد من ثقب شحمة الأذن.

إذا كنتِ تبحثين عن أقراط مرصعة متعددة الاستخدامات، فقومي بإلقاء نظرة على الخيارات مع حافة الماس القابلة للفصل، على سبيل المثال، تتحول الأقراط المرصعة إلى نموذج مقتضب من الحجر الواحد وستبدو متناغمة مع مظهر المكتب واتركي النسخة الكاملة مع حافة نثر الماس لمناسبة خاصة عندما لا يمكنك أن تكون متواضعاً.

سوار الماس

المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض أو البلاتين والمرصعة بالألماس، كان يرتديها في السابق الرياضيين من أعلى الرتب فقط، أصبحت الآن منتشرة بفضل لاعبة التنس كريس إيفرت، لم تخلعه حتى أثناء المباريات وطار في في مباراة من يدها، حتى إن الحكم أوقف المباراة ليجد قطعة مجوهرات باهظة الثمن.

بعد هذه الحالة غير العادية، بدأ يطلق على السوار الرفيع المصنوع من حلقات الماس اسم "التنس"، اليوم لا يتم ارتداؤها فقط من قبل عشاق الرياضة النبلاء ولكن أيضاً من قبل عشاق المجوهرات الأنيقة خصوصاً أنها تكمل بشكل رائعة ساعة اليد.

مجوهرات بتصميمات مميزة

يجب أن يكون هناك القطعة المميزة في خزانة كل فتاة عصرية، هذا هو الخيار الأمثل للتحدث بصوت عالٍ عن أسلوبك الخاص ويمكن أن تكون هذه المجوهرات عبارة عن خاتم كوكتيل به ماسة صفراء كبيرة أو الزمرد أو الياقوت أو الياقوت والتي ستصبح محور التركيز الرئيسي للصورة بأكملها.

ألقي نظرة أيضاً على الأقراط الطويلة أحادية اللون، من موسم إلى آخر تظل مناسبة.

لا تخافي من اختيار النماذج المختصرة والخيالية.

يمكن ارتداء المجوهرات المميزة ليس فقط للمناسبات الخاصة ولكن أيضاً كل يوم، فقط تذكري أنها مكتفية ذاتياً ولا تتطلب قرارات أنيقة من حيث الملابس.

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