الامارات | شجرة عجيبة تنتج 40 نوعا من الفاكهة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح خبير زراعي امريكي يدعى سام فان آكين بتصميم وإنتاج شجرة تنتج " 40 نوعا من الفاكهة" تزهر جميعها تقريبا في وقت واحد وهو موسم الربيع.

وقال آكين وفقا لموقع "بزنيك" أن هدفه من إنشاء هذه الشجرة كان إنشاء قطعة فنية. بشكل أساسي. وأضاف أنه " أراد شجرة تتفتح طوال موسم النمو مع العديد من درجات الألوان المختلفة التي تتراوح من الأبيض إلى القرمزي وكل ظل من اللون الوردي بينهما."

وفعل آكين ذلك بالضبط عن طريق تطعيم أنواع مختلفة من الفاكهة ذات النواة معًا على مدار فترة تقارب 5 سنوات، مختارا الفاكهة ذات النواة لأنها تتوافق بسهولة مع بعضها البعض.

وحرص سام فان أكين على تضمين أصناف الفاكهة العتيقة والمحلية والمتوارثة التي حصل عليها من خلال المزارعين المحليين لضمان بقاء أنواع نادرة من الفاكهة في شجرته المكونة من 40 نوعا منها.



ويرى الفنان أن عمله لا يقتصر على التأثير الجمالي الذي تتركه الشجرة متعددة الألوان بل أيضا الفائدة الإضافية المتمثلة في توفير عدد كبير من الفاكهة أيضًا. أي "الجمال والحصاد الوفير في شجرة واحدة" على حد تعبيره.

وعلى الرغم من أنه طوال معظم العام، يمكن الخلط بين "شجرة 40 نوع فاكهة" وأية شجرة أخرى، إلا أن الشجرة تتوج على مثيلاتها حين يأتي فصل الربيع عندما تتألق ألوانها الحقيقية.

ولا تزال هذه الأشجار التي مارس آكين تجربته عليها صغيرة نسبيًا، كونه يقوم فقط بتطعيم أنواع قليلة من أشجار الفاكهة في هيكل الجذر ثم يسمح لهم بالنضوج لمدة عامين قبل تطعيم أنواع أخرى من الفاكهة في الشجرة.

ويستغرق إكمال "شجرة مكونة من 40 نوع فاكهة" عمومًا 5 سنوات، وقد تمكن أكين من إكمال حوالي 16 شجرة مختلفة منها حتى الآن.

ويمكن العثور على بعضها في جميع أنحاء البلاد في مدن مثل سانتا في ، نيو مكسيكو ؛ باوند ريدج ، نيويورك ؛ لويزفيل ، كنتاكي وشورت هيلز ، نيوجيرسي.

وتنتج هذه الأشجار أنواع خوخ مختلفة،ونكتارين ومشمش وكرز ولوز، وغيرها في ذات الوقت، ويشار إليها باسم الفاكهة الحجرية لأن بذارها كبيرة جدًا، وهي تستغرق من 2 إلى 7 سنوات لإنتاج الفاكهة.

ورغم الإبداع الطبيعي، إلا أن فان آكين يصر على كون الشجرة "عمل فني" قبل كل شيء، ويطلق عليها اسم "النحت عن طريق التطعيم"، مشيرا أنه " عن طريق تطعيم أنواع معينة من الفاكهة ، يمكنه التحكم في كيفية ازدهار الشجرة."

ويتضمن التحقيق المنشور صورا متخيلة للشجرة بعد عشرين عاما من النمو ، كما يشرح طريقة التطعيم التي استخدمها آكين للحصول على هذه النتيجة العجيبة. لكن المادة الصحافية تتغاضى عن ذكر طعمة هذه الفاكهة، وإن كانت نكهتها تأثرت ببعضها البعض باعتبارها تنمو على ذات الجذع.