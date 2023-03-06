إطلالات جريئة لريم السعيدي وصيحات مبتكرة تعكس حسها المتفرد في الموضة

ريم السعيدي تألقت خلال أسبوع الموضة في ميلانو بأجمل الإطلالات المميزة التي عكست ذوقها المتفرد وميولها للصيحات الجذابة التي تواكب أحدث صيحات الموضة بأرقى الماركات العالمية، وتنوعت اختياراتها بين صيحة الجينز والبدلة النسائية وكذلك موضة الميتاليك والكروب توب، وطغت النعومة التي لم تخل من الجرأة والأناقة على جميع تنسيقاتها التي غلب عليها الطابع الرقيق والبساطة التي ترسم شخصيتها الهادئة البعيدة عن المبالغة.

ريم السعيدي متألقة بلوك مونوكروم ناعم باللون الأسود

ريم السعيدي شاركت جمهورها مجموعة جديدة من الصور لإطلالة ناعمة وأنيقة باللون الأسود الموحد عبارة عن فستان طويل محدد لقوامها الممشوق بتصميمه المستقيم بتوقيع Maison ALAIA، صمم الجزء العلوي بالجلد الأسود على شكل حمالات عريضة مع فتحة ياقة على شكل حرف الـV، كما زين بفتحات جانبية عند الخصر.

ريم السعيدي بفستان طويل محدد لقوامها الممشوق بتصميمه المستقيم

وانسدل الفستان من الأسفل بقصة مستقيمة تتسع في الأطراف السفلية، وانتعلت مع فستانها الذي جمع في تصميمه بين الأناقة واللمسات العصرية حذاء مدبب بالكعب العالي والرفيع من الجلد الأسود اللامع، وزينت ريم عنقها بسلسلة ذهبية وتركت شعرها منسدلا بشكل مالس زاد طلتها رقة ونعومة.

ريم السعيدي أطلت من شوارع ميلانو بلوك عصري مميز بعيد في تنسيقه عن النمط التقليدي والستايلات المألوفة بتوقيع Emporio Armani، حيث تألقت العارضة التونسية بجاكيت مغلق من الدنيم المجعد بتدرجات داكنة وشاحبة للون الأزرق مزين بجيوب جانبية وازرار مع ياقة رفيعة، نسقته بأسلوب مريح مع بنطلون بأرجل فضفاضة من القماش الرقيق باللون التركواز مزين في الأطراف السفلية بطبقة عريضة من القماش الفاتح اللون مطبوع بظلال ورود باهتة باللون الزهري المدموج مع الأخضر والأزرق كلمسة جمالية أضفت بعض المرح والتميز للإطلالة.

وازداد اللوك جاذبية بصندل مسطح باللون الأزرق المخضر مغلق من الأمام بشبكة محبوكة مرصعة، وحملت حقيبة يد من الجلد باللون الأخضر الفستقي الفاتح بحامل مطبوع بإسم الدار، وتزينت مع هذه الإطلالة بسوار لولبي شفاف وأقراط متدلية مع نظارة شمسية.

ريم السعيدي أبهرت عشاقها بإطلالة ملفتة استعرضت أناقتها من شوارع ميلانو ونشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، حيث تألقت بفستان ميتاليك ميدي باللون الفضي اللامع من Dolce and Gabbana، مميز بتصميم بسيط بقصة محددة للقوام مع حمالات بعرض الكتف وياقة ضيقة مستديرة، محدد بكسرات عند منطقة الخصر.

واكملت ريم هذا اللوك بكل رقة مع صندل فضي مفتوح بشرائط رفيعة وحقيبة يد من الجلد اللامع باللون الرمادي، واكتفت ريم بأقراط فضية صغيرة واعتمدت تسريحة الكعكة العالية لتكتمل أنوثتها.

ريم السعيدي استعرضت أناقتها بلوك رقيق بتوقيع Fendi دمجت خلاله تدرجات ألوان النيود الناعمة، من خلال تنورة حريرية مستقيمة بالخصر العالي تصل لغاية الركبة باللون الكريمي، نسقتها مع توب صوفي بياقة عالية بدرجة أغمق، وارتدت معطف صوفي اوفر سايز متوسط الطول باللون البيج مطبوع من الجانب بإسم الدار الشهيرة المزدوج، وحملت مع هذه الإطلالة حقيبة يد جلدية باللون الأبيض وانتعلت حذاء مدبب بالكعب العالي باللون البني الفاتح، واكتملت أناقة ريم بنظارة شمسية وأقراط دائرية كبيرة مع تسريحة الشعر المسحوب للخلف.

لوك رقيق بتوقيق fendi بتدرجات ألوان النيود

لوك رقيق بتوقيق fendi بتدرجات ألوان النيود

ريم السعيدي متألقة بصيحة البدلة النسائية الكلاسيكية

عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي أطلت خلال أسبوع الموضة بصيحة البدلة باللون الأزرق الملكي، وبدت في كامل أناقتها ببدلة نسائية من توقيع Alberta ferretti، مكونة من جاكيت أنيق مزين بجيوب جانبية عريضة وخط أزرار مزدوج مع ياقة مثنية بفتحة على شكل حرف الـV، أما البنطلون فجاء بأرجل مستقيمة، ونسقت ريم مع بدلتها حذاء مدبب باللون الأبيض من Fendi مزين بشريط خلفي وكعب معدني على شكل حرف الـF، وحملت ريم حقيبة يد جلدية باللون الأبيض وتزينت بمجوهرات رقيقة ونظارة بإطار أزرق عريض، أما شعرها فسحبته للخلف على شكل كعكة منخفضة.

ريم السعيدي ببدلة نسائية أنيقة باللون الأزرق الملكي

إطلالة شتوية عصرية اعتمدتها ريم السعيدي في ميلانو

ريم السعيدي أطلت كذلك بستايل عصري مميز بتوقيع Sportmax بصيحة المعطف الأوفر سايز الذي اختارته باللون الأسود بطول متوسط يصل لغاية الركبة، مزين بحزام عريض عقدته حول خصرها الرشيق وخط أزرار مزدوج ومحدد بشريط ممزق باللون البيج، وارتدت أسفله بلوفر تريكو بياقة عالية مثنية باللون البيج، وبنطلون بأرجل مستقيمة باللون الأسود وصندل مكشوف الأصابع بشريط عريض، ولم تتخل عن ارتداء نظارة شمسية مع هذا اللوك كذلك، كما فضلت ترك شعرها الناعم منسدلا.

صيحة المعطف الأوفر سايز باللون الأسود

العارضة التونسية ريم السعيدي شاهدناها كذلك بطقم مريح باللون البيج من Maxmara مؤلف من بنطلون بخصر عالي مزين بالكسرات مع أرجل فضفاضة، وجاكيت أنيق مزين بجيوب جانبية وأزرار تركته مفتوحا، ونسقت معه كروب توب ضيق بياقة عالية باللون الأسود أبرز جمال قوامها، كما انتعلت صندل مفتوح بشرائط مائلة ونعل عريض، ووضعت لمسة مميزة للوك بارتداء وشاح الرأس بنفس لون الطقم مطبوع بورود سوداء كبيرة عقدته خلف رأسها، وتركت خصلات شعرها الأملس منسدلة أسفله.

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