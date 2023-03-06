أفكار لارتداء البدلة النسائية بطريقة عصرية

الأسلوب والموضة مفهومان مختلفان وغالباً ما تخلط فيه الفتيات في الحياة، تأتي الموضة وتبقى لبعض الوقت وتذهب وتفسح المجال للصيحات الجديدة والأسلوب وبدوره، هو الطريقة التي تمر بها الفكرة المهيمنة عبر خزانة ملابسك بالكامل وتعكس ذاتك الداخلية وإذا كانت البدلة جزءاً من حياتك، فلا يجب عليكِ بالتأكيد رفضها.

تعتبر البدلة اليوم في خزانة الملابس النسائية من القطع الأنيقة، لذلك ما عليكِ سوى اختيار أسلوب مختص وأنيق ومع ذلك، فإن هذا الأمر يستحق التعامل مع الصور النمطية التي تمنعنا من التعبير عن أسلوبنا الخاص من خلال بدلة العمل.

لا تجعلي مظهر البدلة يبدو مملاً

إذا كنتِ ترغبين في أن تكوني مركز الاهتمام وتفضلين المظهر الدرامي، فإن بدلة العمل لا تستبعد ذلك.

أسهل طريقة هي اللعب بالألوان، إذا كان اللون الأزرق موصوفاً في قواعد اللباس، فيمكنك اختيار اللون الأزرق السماوي المناسب لهذا الموسم أو اختيار بلوزة بنقشة مشرقة للمجموعة.

يمكنك الذهاب في الاتجاه الآخر، على سبيل المثال، استكمال البدلة بلون مغاير أو التركيز على زخرفة، بالإضافة إلى عنصر جذاب على اليدين يركز انتباه المحاور.

غيري من الشكل الصارم للبدلة

يمكنك نقل شكل التصميم الصارم ليس فقط بمساعدة القطع، لأنه توجد دائماً ألوان ناعمة ورومانسية في خزانة ملابسنا، على سبيل المثال، الأزرق الباستيل أو الوردي الخوخي.

استكملي البدلة ذات القطع المتعددة بجزء علوي عادي ومع شدة الأشكال، ستضيف الظلال الأنثوية نعومة إلى الزي.

إذا كان هناك رمز لباس ملون صارم في العمل، فيمكن تنسيق مظهر أنيق بمساعدة بلوزة من الحرير مع ياقة من الدانتيل أو وشاح.

يجب أن تكون البدلة مريحة

إذا كنتِ تفضلين ارتداء ملابس رياضية، فستناسبك البدلة الفضفاضة وليس من الضروري على الإطلاق أن تكون العناصر بنفس الأسلوب.

جربي إقران بنطلون واسع الساق مع صدرية ملائمة أو بنطلون مع سترة بأحجام قليلة أكبر من أن تضيف حجماً وملمساً لمظهرك.

اجعلي البدلة عصرية

في عام 2023، كانت البدلات ترتديها الفتيات من جميع الأعمار وتبدو جديدة وشابة، لتكوني في الاتجاه الصحيح، يجب عليكِ اختيار قص وتصميم مناسبين.

أولاً، أعطي الأفضلية للموديلات كبيرة الحجم التي يمكن دمجها مع الأحذية المسطحة أو الأحذية الرياضية.

تحت البدلة، ارتدي سترات طويلة الأكمام وقومي بتغييرها إلى قمصان وبلوزات ملونة.

وإذا كنتِ ستحضرين اجتماعاً ذا أهمية متزايدة، فلا يزال من الأفضل استبدال الأحذية الرياضية بأحذية بكعب.

جربي ارتداء البدلة في أماكن غير العمل

البدلة ليست فقط "زي موحد"، فهي مصممة اليوم للتأكيد على أسلوب المرأة ومنحها الثقة بالنفس ودعمها.

يعد عنصر خزانة الملابس هذا مناسباً في جميع مواقف الحياة: من مقابلة إلى موعد رومانسي، حيث يجب الانتباه إلى الأسلوب والملمس ولا شك في عرضك التقديمي.

لارتداء البدلة بعيداً عن المظهر "المكتبي"، اختاري ملابس ذات لون رقيق أو ساطع: وردي أو أرجواني أو أخضر غني.

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