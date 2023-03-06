7 أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم.. «كنز في الدايت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من السيدات يتبعن الحميات الغذائية المختلفة، وينتظرن انتهاء فترة الحمية الغذائية في أسرع وقت لتناول الأطعمة الممنوعة دون معرفة المأكولات المفيدة، التي تساعد بشكل فعال وسريع في القضاء على الجوع وسد الشهية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أبرز الأكلات التي تساعد على الشعور بالشبع.

أطعمة تساعد على الشعور بالشبع

وقال عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن»، إنّه يجب على السيدات معرفة أن تناول الطعام يكون من أجل إمداد الجسم بما يحتاجه من طاقة، لذلك يجب تقليل الوجبات قدر الإمكان وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف، حتى تجعلهم يشعرون بالشبع لمدة أطول، وقدم مجموعة من الأطعمة لا تزيد الوزن وفي الوقت نفسه تساعد في الشعور على الشبع، نستعرضها في السطور التالية:

1) البطاطس المسلوقة

تحتوي على البروتين والألياف، وتناولها يمنح الشعور بالشبع، بالإضافة إلى أنها تمنح الجسم القيمة الغذائية التي يحتاج إليها.

2) البيض

غني بالبروتينات، لا سيما الصفار الذي يحتوي على أغلب العناصر المغذية، وعند تناوله في الفطور، يمنع الشخص شعورا بالشبع ويكون أقل جوعا عندما يحين الغداء.

3) الشوفان

غني بالألياف ويساعد على الشبع.

4) السمك

غني بالبروتينات والأحماض الدهنية «أوميغا 3»، ويحقق شبعا طويل الأمد.

5) الشوربات

يساعد تناول الشوربة على الشبع أكثر من بعض الأغذية الصلبة، لكن شريطة تحضيرها بمكونات صحية.

6) الخضراوات

غني بالفيتامينات والمعادن، وبما أن هضمها يستغرق بعض الوقت، فإن الشبع يطول.

7) جبنة القريش

تمد الجسم بالبروتين وتحقق له الشبع، مع قدر محدود من السعرات الحرارية.

مشروبات تساعد في الشعور بالشبع

لا يمكن الاعتماد على الأطعمة في النظام الصحي دون المشروبات، وقدم «ناجي»، مشروبات تساعد على الشبع وسد الشهية، وهي كالتالي:

- الليمون.

- الينسون.

- القرفة.

- الزنجبيل والكركم.

ونوه أنّ هذه الأطعمة والمشروبات يجب تناولها، بخلاف ممارسة الرياضة الدائمة.