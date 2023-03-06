هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه.. «بسيطة ومبتكرة لفرحة ست الحبايب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مارس ليس شهرًا لتكريم المرأة فقط، لكنه بمثابة فرحة للأمهات، ففي الـ21 منه يحتفل العالم باليوم العالمي للأم، تقديرا لتعبها وجهودها، لذلك إذا كان لديك مبلغا بسيطا يمكنك أن تجعلها سعيدة من خلال البحث في أفكار هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه، وعلى الرغم من بساطة المبلغ إلا أن قيمة الهدية تكفي لها، وفقا لموقع «boxupgifting» البريطاني.

هدايا عيد الأم في حدود 500 جنية

إذا كنت لا تمتلك سوى مبلغا بسيطا من المال، يمكنك شراء هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه، والتي تختلف أسعارها من مكان لآخر، على سبيل المثال يمكنك شراء سلسلة فضية بسيطة عليها اسم ست الحبايب أو الحرف الأول من اسمها، أو شراء شنطة مشغولة يدويا مدون عليها اسمها، أو حقيبة يد من البراندات ذات الأسعار الرمزية، أدوات منزلية تكون بحاجة إليها، مجموعة أفلامها المفضلة، علبة من الشيكولاته الفاخرة والقهوة المفضلة لديها، احرص دائما على التفكير خارج الصندوق في اختيار نوع الهدية التي تقدمها للأم في عيدها، لأنها تهتم بالتفاصيل أكثر من قيمة الهدية المادية.

أفكار هدايا بسيطة لعيد الأم

وبالنسبة لهدايا عيد الأم للجدات الكبار، يمكنك شراء عباءة قيمة ذات تصميم عصري أو كلاسيكي يناسب ذوقها أو وشاح شتوي، كما يمكن أيضا تصميم نظارة نظر جديدة أو شراء الكتاب المقدس سواء كان مصحف القرآن الكريم أو الإنجيل أو مفارش جديدة للطاولات والسفرة.

إذا كانت أم عاملة يمكنك شراء ميدالية مفاتيح فضة محفور عليها اسمها، أو بعض منتجات العناية بالبشرة أو مجموعة من مستحضرات التجميل من ماركتها المفضلة، عطر فاخر من النوع المفضل لها، كتب تقرأها تساعدها في مجال عملها، أدوات منزلية تساعدها في الأعمال المنزل حتى لا يتراكم عليها بسبب ضغوطات العمل.