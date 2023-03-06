4 فئات ممنوعة من تناول الياميش في رمضان.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

«قراصيا، مشمشية، تينية، قمر الدين»، مستلزمات رمضانية يحرص على شرائها كل بيت مصري لعمل كوكتيل الخشاف، أهم ما يميز المائدة الرمضانية، ويظل ضيفًا على السفرة طيلة 30 يومًا، إذ يدخل الياميش أيضًا في بعض الحلويات مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة، وأحيانًا يحرص البعض على تناوله بمفرده.

فئات ممنوعة من ياميش رمضان

وعلى الرغم من الفوائد التي عدّها الأطباء لياميش رمضان، إلا أنّ هناك بعض الأضرار التي تنتج عن الإفراط فيه، كونه يحتوي على نسبة عالية من السكريات؛ إذ يقول الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، إنّ هناك بعض الفئات التي يمنع عليها تناول ياميش رمضان وهم كبار السن ومرضى السكري ومرضى السمنة.

وأضاف خبير التثقيف والإعلام الغذائي، في حديثه لـ«هن»، أنّ من بين الأشخاص التي يفضل أن تمتنع عن تناول ياميش رمضان من لا تتطلب مهنتهم بذل النشاط أو الجهد، مثل الموظفين الإداريين وأصحاب الأعمال المكتبية.

الكمية المناسبة لتناول ياميش رمضان

ومن المعروف أنّ ياميش رمضان يحتوي على الفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، تتطلب بذل المزيد والحركة بعد تناولها، بحسب «نزيه» الذي يقول إنّه لا يوجد وقت محدد لتناول ياميش رمضان خلال اليوم، ولكن يعتمد تناوله يوميًا على مقدار الحركة والجهد البدني المبذول.

وأوصى الدكتور مجدي نزيه بعدم تناول الياميش في حال كان الشخص يقضي فترة طويلة بعد الإفطار وحتى موعد السحور أمام التلفاز دون حركة، حتى وإن كان الشخص صحيحًا لا يعاني من أي أمراض مزمنة.