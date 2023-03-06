إتيكيت استقبال الضيوف.. «نظفي المنزل وأعدي الطعام»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يشمل فن الإتيكيت، قيما كثيرة من معايير الذوق العام، يجب مراعاتها من جانب كل فتاة أو سيدة، وتحرص كثير من النساء على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، إذ يريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في ارتداء الملابس، وهناك إتيكيت خاص بالضيوف، يجب أن تكون الفتيات مُلمات به.

ويستعرض «هُن» إتيكيت استقبال الضيوف، بحسب الكتاب المترجم «إتيكيت الهوانم» للكاتبة فلورنس هارتلي، التي خصصت أعماله في شئون النساء.

إتيكيت استقبال الضيف

- يجب أن تستقبلي الضيف بوجه بشوش.

- راعي أن يكون المنزل نظيفًا.

- إذا كان عدد المدعوين كبيرًا يجب مراعاة أن يكونوا من نوعيه غير متنافرة حتى لا تحدث مشاكل أو مشادات اثناء الحديث.

- عند الحديث يجب تجنب الثرثرة والتحدث عن نفسك كثيرًا، وإعطاء فرصة للضيف للحديث والإصغاء له باهتمام.‏

- أعدي الطعام المطلوب إعداده في العزائم.

إتيكيت الضيف

- عندما يأتي ضيوف لزيارتكم والإقامة لديكم عدة أيام، من الإتيكيت أن تحددوا مزيد من الوقت الذي سيكون مناسبًا ومقبولًا لكم لاستقبالهم.

- من الإتيكيت ‏القيام بترتيب واجباتك وارتباطاتك بحيث لا تتعارض مع وقتك.

‏- ‏إذا كان لديكم عمل يومي في الفترة الصباحية، فعليكم أن تخبروا الضيف بذلك بصراحة.

- اتركوا معهم أحد مسئول في المنزل، ودبروا لهم الوقت الذي تكونون فيه مشغولين ما يسليهم مثل تجهيز كتب للقراءة، والموسيقى المحببة لها، أو برامج التلفاز.

- جهزوا غرفة خاصة لاستخدامهم واتركوهم أثناء النوم بمفردهم.

- ‏كثير من الناس لا يحبون أن يشاركهم أي شخص في غرفتهم كذلك لا ينبغي أن تجعلي طفلك يقيم معهم في غرفتهم مما يسبب لهم إزعاجاً شديدًا.

- عليك إعداد وترتيب السرير بمرتبة ومفارش جديدة، ويجب أن تكون جميعها نظيفة، مع وضع بعض الأغطية أو البطاطين الإضافية في الدولاب.