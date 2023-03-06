أفكار للاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2023 مع طفلك.. «البسوا أرجواني واطبخوا سوا»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتفل العالم في الـ8 من مارس في كل عام باليوم العالمي للمرأة تقديراً لما قدمته من إنجازات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وما زالت تقدمه كذلك فهي مثالا يقتدى به في الحنان والحب والعطاء في المنزل، والجدية والابتكار في العمل والقدرة على الموازنة بين هذا وذاك، لذلك يجب أن يدرك الأطفال أهمية ذلك اليوم، وقيمة المرأة في حياته سواء كانت والدته، أخته، جدته، زميلته في الدراسة، معلمته في الفصل وغيرهن ممن يتعامل معهن في وسطه المحيط أو خارجه، ويحترمهن، كذلك الفتيات الصغار لابد أن يدركن قيمة أنفسهن منذ الصغر من خلال مشاركتك لهم حكايات وأنشتطهم المفضلة، وفقاً لموقع«kitchencounterchronicle» البريطاني.

طرق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مع طفلك

بدايةً يمكنك الاحتفال مع الصغار في اليوم العالمي للمرأة2023 من خلال إعداد عشاء عائلي خاص للاحتفال بهذه اليوم مع جميع أفراد الأسرة، إذ أنها فرصتك للتحدث مع أطفالك عن أهمية المساواة والعدل بينهم وأهمية الاهتمام المتبادل بين الجميع، يمكنكم تبادل أبيات من الشعر حتى تشجعي أطفالك ليحفظوا أقوال الشعراء.

ثانياً مشاهدة فيلم عن المرأة

يمكنك متابعة الافلام التي تعرض إنجازات المرأة ودورها العملي والعلمي وكذلك أدوارهن الوطنية، على سبيل المثال متابعة قصة الدكتورة سميرة موسى أو مشاهدة أفلام تعرض شخصيات نسائية قوية ويمكن أن تكون قدوة ملهمة للأطفال، كما يمكن أن تكون بعض الأفلام الكرتونية اختيارا جيداً له مثل: ماتيلدا، ليتل وومن، مولان، تانجلد، فروزن، ساحر أوز وغيرها.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سناً يمكن مشاهدة أفلام مثل Hidden Figures، وهي قصة عالمات الرياضيات في وكالة ناسا اللواتي كن وراء أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الفضاء.

قضاء بعض الوقت عند الجدة وسماع حكايتها

في يوم المرأة العالمي تكن الجدة هى الأقرب للطفل، لذلك يمكنك اصطحاب الطفل لقضاء بعض الوقت لدى الجدة أو العمات أو غيرهن من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، أو القيام بالاتصال بهن عن طريق الإنترنت إذا كن يعيشن خارج البلاد، فمن المهم جعل يوم طفلك مميزاً في يوم المرأة العالمي.

ساعدية في رسم المثل الأعلى له

اطلبي من أطفالك أن يرسموا المرأة المفضلة لهم في التاريخ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما يمكن أن تطلبي من أطفالك أن يرسموا المرأة التي تُعد المثل الأعلى بالنسبة لهم، وقد يكون هذا الأمراً صعباً بالنسبة للأطفال الأصغر سناً، ولكن إذا رسموا والدتهم أو الجدة فهذا جيد تماماً، بالنسبة للأطفال الأكبر سناً يُعد هذا تمريناً تعليمياً، فيمكنهم استلهام الأفكار من الكتب أو التلفاز أو الأفلام أو البحث عن نساء مشهورات على الإنترنت.

إعداد الطعام تحت عنوان يوم المرأة العالمي

يمكنك تحضير حلويات بالليمون الأرجواني وهو لون اليوم العالمي للمرأة مع طفلك، أو صنع أي شيء أرجواني للتعبير عن شعار اليوم، مثل الكب كيك والمشروبات الأرجوانية والآيس كريم الأرجواني، استخدمي قواطع الحلويات على شكل فتاة لعمل البسكويت أو السندويشات، أيضاً يمكنك خبز كعكة واستخدام عبارات أو خواطر ليوم المرأة العالمي.

أخيراً ارتداء اللون البنفسجي

يُعد اللون البنفسجي هو شعار يوم المرأة العالمي، لذلك يمكنك ارتداء اللون الأرجواني للتوعية، إذا يرمز اللون الأرجواني إلى النساء بحسب موقع يوم المرأة العالمي، لإنه يمثل العدالة والكرامة، لذا شجعي أطفالك ليرتدوا ملابسهم الأرجوانية، أيضاً يمكنك تزيين غرفة طفلك وإضافة ملصقات لنساء مشهورات واقتباسات ملهمة.