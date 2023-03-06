أبرز اتجاهات الأزياء صيف عام 2023.. «ألوان مبهجة وملابس واسعة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتبدل صيحات الموضة لكن يظل هناك نمط محدد متكرر سواء في الاتجاهات أو الألوان، لذلك تعرفي على أبرز اتجاهات الأزياء صيف عام 2023، ذلك مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وتضم اتجاهات هذا العام في الموضة مجموعة من الألوان الشهيرة منها الأبيض والاصفر الذي عاد بعد غياب طويل، كذلك الملابس الواسعة المزينة بالأزهار والجينز الأزرق، يمكنك الاطلاع عليها ومعرفة المناسب لخزانتك وفقاً لموقع «land'end» البريطاني.

أبرز اتجاهات أزياء صيف عام 2023

عرضت دور الأزياء العالمية مجموعة من أبرز اتجاهات الأزياء لصيف2023، والذي عكس الإبداع وعودة الألوان المبهجة من جديد منها الأصفر، وسيطرة أشكال الطبيعة من الورد على الملابس منها دار «برادا» و«فيندي»، التي لجأت لاستخدام التصاميم المطبوعة بالزهور والرسوم الهندسية سواء كانت في الملابس الرجالية أو النسائية كما عبرت عن اتجاهات ألوان الموضة لهذا العام من خلال استخدام اللون الأبيض.

استخدام الطابع المريح

لجأت دور الأزياء العالمية خلال عروض أسابيع الموضة ضمن اتجاهات ازياء صيف عام 2023 لاستخدام الطابع المُريح، ذلك النمط المستوحى في كل من الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والتي يكون أبرز سماتها أنها ليست محكومة على الجسم لكن في نفس الوقت لن تكون فضفاضة بشكل كبير، ليمنحك مساحة أكبر للحركة بحرية، خاصةً إذا كنتِ أم وتحبين الخروج للمناسبات المختلفة وتريدين الملابس المريحة والشيك في نفس الوقت.

ثالثا الألوان الحيوية

من أبرز اتجاهات أزياء صيف 2023، هو اللجوء للألوان الحيوية منها استخدام مزيج مختلف من الرمادي، البيج، البنفسجي، الأصفر، الأبيض، الزهري الفاتح والأزرق السماوي والألوان الصاخبة مثل الأصفر الكناري، مثال ذلك الذي قدمته دار الأزياء الشهيرة «لويس فويتون» البدلة البنفسجية ذات الأزرار الذهبية الأنيقة.

أخيرا الجينز الأزرق

تشهد اتجاهات أزياء الصيف لهذا العام انتشار الجينز الأزرق الذي صمم بشكل كلاسيكي، يشبه ذلك النمط الذي انتشر في تسعينات القرن الماضي.