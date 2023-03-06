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أهم فساتين السهرة من أسبوع باريس للموضة.. «تليق بجميع المناسبات»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فساتين السهرة2023

يأتي الصيف ومعه حفلات الزفاف والمناسبات لذلك تبحث الكثيرات عن فساتين السهرة، لذا يمكنك التعرف على أفضل الفساتين التي تناسبك في جميع الحفلات وأن تختاري منها ما يناسب ذوقك من خلال البحث في باقي مجموعة الفساتين المعروضة، إذا يقدم لك «هن» فستاناً من دور أزياء شهيرة منها دار المصمم اللبناني جورج حبيقة، وكريستيان ديور الفرنسية.

فساتين سوارية لجورج حبيقة 

من بين مجموعات خريف 2023 في أسبوع باريس للموضة، ظهرت فساتين السهرة البيضاء بتدرجات الاوف وايت المختلفة وبتصميماتها الجذابة التابعة لدار المصمم اللبناني جورج حبيقة، والذي قدمها مع انطلاق أسبوع الموضة، وقد جاءت بتفاصيل جذابة والتطريزات المرصعة بالأحجار اللامعة، يمكنك اعتمادها في خزانتك ضمن فساتين السوارية للسهرات الخاصة بك، أو اختيار احد الفساتين الأخرى من تلك المجموعة بما يناسب ذوقك.

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أما بالنسبة لعارضات دار«Christophe Guillarmé»الفرنسية فظهرن بفساتين سهرة منفوشة ومرصعة بالخرز ومزينة بصيحة الريش والطبقات، تلك الفساتين يمكنك أيضاً اختيارها كفستان سوارية لعروس سواء في حفلات كتب الكتاب أو الخطبة، وفقا لموقع «spotlight».

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فساتين سهرة مرصعة للمناسبات

أما بالنسبة لحفلاتك الراقية يمكنك اختيار فستان سهرة مرصع بالأحجار اللامعة من دار الأزياء الشهيرة«Guillarme»، التي عرضت مجموعة من تصاميم فساتين السهرة بألوان منها الأصفر، الازرق وغيرها خلال أسبوع الموضة في باريس، كما ضمت مجموعة «Giambattista Valli» الفرنسية مجموعة من الفساتين الميتاليكية، وأخرى بألوان جذابة مثل الفوشيا والأحمر والألوان الميتاليكية.

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أما دار Christian Dior فضمت مجموعتها فساتين سهرة بتصاميم كلاسيكية، وأطلت عارضات دار St Nian بفساتين مزينة بالفرو والتطريزات، مع تصاميم مبتكرة بصيحة الأكمام الفضفاضة، تناسب الكثير من الفئات منهن المحجبات ومحبي اسلوب الـ«أوفر سايز».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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