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5 حيل مكياج تعزز جمالك وثقتك بنفسك.. «اعرفيها ولا تهمليها»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

5 حيل مكياج

على الرغم من أن مفهوم الجمال الطبيعي أو الداخلي يحظى بتقدير كبير، إلا أنه لا يمكنك إنكار قوة المكياج الجيد، ففي الواقع هناك بعض حيل الماكياج السهلة الاستخدام لإخفاء تلك العلامات أو العيوب المخيفة التي تنتهي بإعطائك مظهرًا لا تشوبه شائبة.

فسواء كان ذلك مكياجًا يوميًا أو لمناسبة خاصة، يمكنك أن تبدين رائعة باتباع حيل مكياج سهلة الاستخدام، على النحو التالي: 

5 حيل مكياج ستعزز جمالك 

وإليكٍ في السطور التالية، 5 حيل مكياج ستعزز جمالك وتضيف إليك ثقتك بنفسك، وفقًا للموقع الهندي العالمي boldsky.

الفاونديشن

احصلي على مظهر مكياج مثالي من خلال الجمع بين كريم الأساس الشفاف والمرطب أو الزيت العطري، فهذا الاختراق مثالي جدًا لتحقيق مظهر المكياج الطبيعي الخالي من الشوائب.

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خافي العيوب - الكونسيلر

استخدام خافي العيوب لإخفاء البقع تحت العين عن طريق رسم مثلث مع الفاونديشن، أسفل خط الرموش والطرف في أسفل الخدين، ما يساعد في إخفاء الإحمرار تحت العينين، ويضيف توهجًا طبيعيًا للوجه بالكامل.

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أحمر الخدود

أضيفي القليل من أحمر الخدود على الخدين، ثم ضعي الكمية المطلوبة من كريم الأساس، امزجه جيدًا لتحصل على مظهر مكياج مثالي، متوهجًا وطبيعيًا.

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الماسكارا

تطبيق الماسكارا ضروري لإكمال مكياج العيون، فما عليك سوى إمساك ملعقة نظيفة بطريقة تعانق الجفن وتضع الماسكارا بهذه الطريقة، حتى لا تصبح مُلطخة؛ إذ تضاف الماسكارا الزائدة إلى ظهر الملعقة وليس على الجفون.

قم بضرب الجفون واتركها تستقر لبضع ثوان.

محدد الشفاه

املئي الشفاه بلون محدد الشفاه المختار أولًا، ثم ضعي طبقات من أحمر الشفاه حسب متطلباتك. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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