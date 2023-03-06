نصيحة للمعافين من السرطان.. طريقة واحدة في المطبخ مفيدة لصحتكم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتغلب كثيرون في العالم على مرض السرطان، لكن بعض الأعراض ترافقهم لمدة كبيرة بعد الشفاء، في حين كشفت دراسة طبية حديثة أن الطعام الصحي يشكل فارقًا مهمًا، وبحسب دراسة صدرت عن «جامعة أوهايو»، جامعة الأبحاث العامة في أثينا، ونُشرت في «نيوترشن آند كانسر»، فإن الطعام له دورًا كبيرًا في تخفيف تبعات ناتجة عن مرض السرطان مثل التعب.

أكلات صحية لمرضى السرطان

وأوضح «محمد عفيفي»، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أن المأكولات الصحية المناسبة لمريضي السرطان، أو المعافين، يجب أن تكون أطعمة مضادة للالتهاب، ومن بين الأطعمة المفيدة لمن تعافوا من السرطان، هي كالتالي:

- الحبوب الكاملة.

- السمك المشبع بدهون صحية.

- الفواكه التي توصف بالملونة مثل البرتقال، إذ تساعد على مكافحة الشعور بالتعب بعد الشفاء من السرطان.

نصائح لتغذية مرضى السرطان

- تقسيم الوجبات الغذائية على 6 أو 7 وجبات وذلك حتى يتناسب مع الجهاز الهضمي.

- مراعاة نسبة الألياف وذلك للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

- تناول الموز والبطاطا لأنها من الأكلات المفيدة التي يسهل هضمها.

- تناول الوجبات مطبوخة بشكل جيد لمرضى السرطان.

- عند الشعور بالجوع بين وجبة وأخرى يمكن تناول الوجبة ولا ينتظر ميعاد الوجبة التالية.

- في حال المعاناة من تقرحات بسبب الأدوية، نقوم بطحن الأكل أو ضربة في الخلاط.

- تناول فاكهة واحدة على الأقل تحتوي على فيتامين «سي» في اليوم الواحد.

نظام غذائي لمرضى السرطان

وأضاف «عفيفي»، أنه على مرضى السرطان تناول الخضروات والفاكهة والأطعمة التي تحتوي على البروتين والنشويات، دون مقادير ثابتة من الأغذية لجميع المرضي، فلكل حالة خصوصتها وحجم الطعام الذي يحتاجه جسدها، وأوضح أنه يجب تجنب تناول الحلويات الشرقية التي تتضمن نسبة عالية من السكر، وضرورة ممارسة الرياضة، كاليوجا والتنفس بطريقة صحيحة.