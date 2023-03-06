الامارات | «سان لوران».. أزياء جديدة بتوقيع أنتوني فاكاريللو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يحدّ أنتوني فاكاريللو موسم شتاء 2023 بتجسيد معين لأزياء سان لوران النسائية، بل اختار استخلاص جوهر أسلوب سان لوران الكلاسيكي، الذي يمثل مزيجاً جذاباً من الدقة، والإحساس، والحياء، وجمعه مع إرثه الخاص لتقديم تصاميم مُعاد ابتكارها بإبداع، لتعكس العصر الحالي في قطعة أزياء شهيرة، وهي التايور مع التنورة.

تبرز الدقة في الأكتاف العريضة التي تميّز سترة البليزر الجريئة بتصميم جديد. في حين يمنح شكل الأكتاف الانطباع الأول، سرعان ما يلفت القماش نظرك إلى التفاصيل الأخرى. ولإضفاء لمسة من الجاذبية على السترة المحددة، تم إغناؤها بطبقة انسيابية من القماش، المتمثلة في وشاح مميز يمكن تمريره في ربطة القميص أو تركه يتدلّى كالشال.

أما الإحساس، فيكمن في تلاشي هوية الأزياء الجندرية، بحيث يتم إدراج القطع الكلاسيكية التي كانت محصورة بالرجال، كسترة البليزر إلى جانب السترة الجلدية الضيقة والقميص بدون أكمام، ضمن مجموعة الملابس النسائية. وبالمثل، تكتسب الأنماط التي كانت مرتبطة تقليدياً بالأزياء الذكورية، كالقماش المخطط، وقماش ترتان وغلين بلايد، طابعاً أنثوياً أنيقاً بفضل الألوان الزاهية.

تجتمع هذه العناصر لتشكّل التصميم الأساسي للمجموعة، الذي يتألف من سترة بليزر تعكس الثقة مع تنورة ضيقة، وهي إطلالة خالدة تجسّد معنى الحداثة من خلال عدسة التفاصيل الدقيقة، والمواد الفاخرة، والأسلوب المبسّط الذي يتجرّد من الزخرفة المفرطة لنقل أزياء سان لوران الكلاسيكية من الماضي إلى الحاضر. وفي سياق البساطة الحديثة، ترتكز الإطلالات المسائية على السروال الضيق المصنوع من الكشمير.