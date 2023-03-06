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الامارات | 5 نصائح للتخلص من الضغوط وتحسين الصحة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من الضغوط وتحسين الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على ضوء العلاجات المستوحاة من الطب العربي الإسلامي التقليدي، يستقبل منتجع زلال الصحي من علامة «شيفا-سوم»، وجهة العافية المتكاملة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ضيوفه ليساعدهم على استعادة التوازن، وتحديد أهدافهم للتمتع بحياة تملؤها السعادة والصحة في العام الجديد.

يتولى إعداد البرامج الصحية في المنتجع فريق من الاختصاصيين في مجال العافية بقيادة ساندي جوهانسن، مديرة الصحة والعافية في المنتجع، والتي ترى أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الضغوط والتمتع بصحة أفضل:

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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