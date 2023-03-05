10 معلومات عن كلب البيتبول.. أدخل مدير بنك في غيبوبة وحبس صاحبه

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة كبيرة تسيطر على أسرة محمد الماوي، مدير أحد البنوك، الذي عقره كلب في الشيخ زايد، من نوع «بيتبول»، أمام نجله الصغير؛ إذ أصابه بجرح قطعي متهتك بالذراع والساعد الأيمن وقطع بالعضلات، وقطع بالعصب أدت إلى شلل بالعضلات الباسطة للذراع والأصابع وسحجات وكدمات بالصدر والفخذ الأيمن، وفقًا لما ذكره كشف أحمد الماوي، ابن عم الضحية لـ«هن».

عائلة مدير بنك عقره كلب بيتبول في الشيخ زايد: ننتظر معجزة

لم يتوقع «الماوي» أنه في اللحظة التي قرر الذهاب لمالكي «الكلب» للشكوى من عنفه، بعد عودته لمنزله مع ابنه «علي»، 16 سنة، أن يهاجمه الكلب في لحظة واحدة، ليتركه يصارع المرض.

وعليه، أمرَ المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بحبسِ متهمٍ مسؤول عن كلب بمدينةِ الشيخ زايدٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه لاتهامِهِ بالتسبب خطأً في إصابةِ جاره المجني عليه، بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلب دون قيدٍ أو تكميم، مّا أسفر عن عقْر الكلب للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.

بلاغ للنيابة العامة

وتلقت النيابةُ العامة بلاغًا في 27 فِبرايرَ الماضِي من زوجةِ المجنيِّ عليه بإصابتِهِ ونقلهِ للمستشفى ودخولِهِ في غيبوبةٍ بعدما عقَرَهُ الكلب الخاص بالمتهمِ في ذاتِ العقار محلِّ إقامتهما بمجمع سكني بالشيخِ زايد، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقات، واستمعتْ لأقوال ذوِي المجنيِّ عليه، وإحدى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، و3 من العاملين بالمجمعِ السكنيِّ.

وكان حاصل أقوالهم في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه حال عودته برفقةِ ابنِهِ للعقار محلِّ سكنِهِما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهمِ طليقًا غير مُكمم بشرفةِ مسكنِهِ، فانتابتْهُما حالة مِن الرعب والفزع، وتوجَّهَا لمسكن المتهمِ ليطلُبَا منه إحكام وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحد بأذًى منه، فطرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملة بهِ، وفُوجئَ حينها المجني عليه بهجومِ الكلب عليه وتمكنه من عقْرِهِ دون إفلاتِهِ، فاستغاث ابنه بقاطنِي المسكن لنجدة والده، فخرج ابنُ المتهمِ وتمكَّن من السيطرةِ على الكلبِ وإفلاتِ المجنيِّ عليه منه، بعدما أُصيبَ المجنيُّ عليه من جرَّاءِ ذلكَ بإصاباتٍ بالغةٍ، وتمَّ نقله إلى المستشفى لإسعافِهِ، حيثُ توقف قلبه إبان التحضيرِ لتدخلٍ جِراحيٍّ عاجلٍ له، فتمَّ إنعاشُهُ ونقلُهُ إلى غرفةِ الرعايةِ المركّزَةِ، وأنّ درجة وعيهِ حاليًّا ضعيفة جدًا في غيبوبةٍ تامةٍ.

وعرضت النيابة الكلبُ المتسبب في الحادثِ بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطب البيطري بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكدت خلوه من أيّ أعراضٍ غير طبيعية، وتلقيه التطعيماتِ اللازمةِ كافة، والترخيص بحيازتِهِ من الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابة العامة بإيداعِهِ أحد المستشفياتِ البيطريةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

ما هو كلب البيتبول؟

وعلى الفور بدأ الرواد في البحث عن فصيلة كلب البيتبول، لمعرفه مدى خطورته وشراسته، متسائلين عن فصيلة الكلب؟ وهل تسبب مخاطر صحية تصل لفقدان الحركة؟ وما يميزه عن غيره من الكلاب؟

وفي السطور التالية، يقدم «هُن» أبرز المعلومات عن كلب البيتبول، وفقًا لما ذكره الطبيب البيطري علي محمد علي، بحسابه الرسمي على «فيسبوك»، وما ذكر بموقع «facts».

10 معلومات عن كلب البيتبول

1_ كلب هجين من عدة أنواع شديدة الشراسة، ما جعله مصنفا كأكثر الكلاب شراسة وعدوانية.

2_ يعد من الكلاب قصيرة القامة بالرغم من كبر حجم عضلاته.

3_ يشكل تهديدا على الإنسان، خاصة أنه شرس وعدواني.

4- من أقوى السلالات في العالم، وأكثرها شراسة، لذلك يستخدمها العديد من الأشخاص في خدمات الحراسة.

5_ يجرى استخدامه في معارك الكلاب ويتميز عن غيره بقدرته على القتال لوقت طويل دون الاستسلام، حتى لو أدى ذلك إلى موته لشدة طبعه العنيد.

6_ له رأس ذو الشكل المربع وجسم عضلي وشعر قصير.

7_ متعدد الألوان مثل الأحمر والأزرق والبني والرمادي والأسود والأبيض والرمادي الداكن.

8_ يهاجم الحيوانات الأخرى، والأشخاص دون أي سابق إنذار.

9_ تُحظر بعض الدول الاحتفاظ به.

10_ كلاب البيتبول معرضة لبعض المشكلات الصحية، مثل خلل التنسج، وحساسية الجلد والغذاء، وقصور الغدة الدرقية.