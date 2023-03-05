موضة ألوان الصيف لعام 2023.. «يتصدرها 3 شهيرة تعرفي عليها»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر موضة الصيف من المناسبات التي ينتظرها الكثير من السيدات، خاصة الذين يحبون الحفلات الصيفية، فهي تتمتع بنوع من البهجة وكثرة الألوان التي تدخل السعادة لقلوبهن، فإذا كنتِ ترغبين في الاستعداد لمعرفة موضة ألوان الصيف لعام 2023، يمكنك العروض المستمرة في أسابيع الموضة المختلفة سواء باريس، ميلانو، لندن أو نيويورك الذين اعتمدوا الألوان المبهجة بطابع هادئ، أهما الأبيض، الألوان الرميلة، والأصفر، وفقا لموقع «land'end» البريطاني.

موضة الوان الصيف لعام 2023

مع انتهاء فصل الشتاء حدثي خزانتك بموضة ألوان الصيف لعام 2023، وذلك بما يتناسب مع الطقس الدافئ، بإضافة قمصان مبهجة، جيبه أو تنانير، وثياب السباحة، خاصة للنساء اللواتي يضعن ألوان وظلالا صيفية، لكل قطعة لون مميز، منها الألوان التالية:

اللون الأبيض

يعتبر اللون الأبيض هو موضة ألوان الصيف لعام 2023 وجميع الأعوام، كما أن جميع أنواع القمصان الصيفية البيضاء، يمكن تنسيقها مع الألوان الأخرى، وأي نوع من السراويل، الشورت، أو التنانير، كما يمكنك اختيار أقمشة خفيفة الوزن، لكنها قوية مثل القطن أو أختاري قميص من الكتان مع تطريز رومانسي إذا كنت تتسوق من أجل قميص أبيض للعمل، يمكنك تشكيل استايل الأبيض بكامله مع إكسسوارات ذات لون ذهبي وزوج من الصندل المحايد، أو أعطوا لمسة نابضة بالحياة، بإضافة حزام أو حذاء أو حقيبة يد بلون صيفي زاهي، كالبرتقالي او الأزرق البني.

ثانيا: اللون الأصفر

خلال موضة ألوان الصيف لعام 2023، شهدت عروض دور الموضة العالمية عودة اللون الأصفر، بعد غياب؛ إذ يعتبر واحدا من أهم الألوان الرائدة التي تسيطر على موضة ألوان الصيف لهذا العام، كما أنه يظهر بقوة بكل تدرجاته وبمجموعة من التصميمات العالمية، هذا إلى جانب أن اللون الأصفر سوف يكون في الفساتين والتنانير والبلوزات، وكذلك الحجاب إذا كنتِ فتاة محجبة.

ويعد الأصفر من الألوان الزاهية التي تشير بقوة إلى فصل الربيع والصيف بوجه خاص، كما أنه يمثل الضوء والدفء، ورغم أنه قد جرى استبعاده من قبل دور الموضة والأزياء العالمية منذ عدة سنوات، إلا أنه سيكون أبرز ألوان هذا الصيف، وسيكون أقوى اتجاه في عالم الأزياء، لذلك احرصي على أن يكون ضمن خزانتك.

ثالثا: اللون الأحمر

يعتبر اللون الأحمر عنصرا مهما ضمن موضة ألوان الصيف في 2023؛ إذ يعتبر من أهم لألوان الجريئة التي تظهر بتصميمات متعددة كل عام، لأنه من أفضل ألوان الصيف التي تمنحك إطلالة ساحرة وجذابة فلا تترددي في اختيار الموديلات المميزة لهذا الصيف باللون الأحمر لتواكب الموضة، كما أنه يليق مع الكثير من الألوان، أشهرها الأسود والرماديات، والأزرق والأصفر.