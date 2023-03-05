فرصة للسيدات في مارس.. أفكار ومساعدة مجانية لتدشين مشروعك الخاص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفكر السيدات دومًا في تحصيل ومعرفة المجالات المختلفة، لتطوير مهاراتهن، والعمل بوظائف مختلفة، والاستعداد لمتطلبات سوق العمل، لفتح مشروعات خاصة بهن، وهو ما تهدف إليه مبادرة «طور وغير»، التي تقدم دورات تدريبية في المجالات التي تهم السيدات للاعتماد عليها في العمل، ويجرى توجيه الدورات التدريبية كلها إلى السيدات، واستهداف المرأة في شهر ماس؛ إذ أنه شهر المرأة، لتأهيلهم إلى وظائف سوق العمل أو العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك بحسب مروى أحمد، المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة، إحدى مدربات المبادرة.

مبادرة طور وغير

وحول المبادرة الشبابية، أوضحت «مروى»، لـ«هُن»، أن «طور وغير» مبادرة تتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إحدى مؤسسات مصر للتنمية، وتهدف إلى نقل خبرات الأعمال للشباب والسيدات، من سن 16 إلى 40 عامًا؛ إذ أنها أكثر فئة تفكر في المشروعات وتطوير أعمالهم، لافتة إلى أن المبادرة في محافظات مصر جميعها، أو حضورها «أون لاين»، من خلال تطبيق وزارة الشباب والرياضة، وأنه يتم خلال المحاضرات تبادل الأدوار بين كل فريق، وتوزيع الأدوار بين كل من القائد والمدير وصاحب المشروع، لتدريبهم على كيفية إدارة المشروعات وتقديم الأفكار، بهدف تأهيلهم لوظائف سوق العمل أو العمل الحر أو ريادة الأعمال.

مجالات المبادرة

وأوضحت مروى أحمد، أنّ المبادرة تعلم الشمول المالي وريادة الأعمال من خلال محاضرات عملية وورش عمل، ويُطرح من خلال الورش العديد من المهارات وتعليمها للشباب والسيدات، في أكثر المجالات التي يجرى الاعتماد عليها في العمل، ويتم تعليم الطلاب فيها التالي:

- الإلمام بمجال التسويق والمبيعات.

- تعليم كل ما يخص التكنولوجيا.

- التسويق الإلكتروني.

- المهارات الحياتية.

- الذكاء الاصطناعي.

- التحول الرقمي.

- ريادة الأعمال.

- العمل الحر.

- الإكسيل المحاسبي.

- معرفة معنى التثقيف المالي.

- ‏كيفية إدارة الأموال.

- ‏إدارة الأموال الشخصية.

- ‏الأدوات اللازمة للعمل وإقامة مشروع.

- ‏كيفية إعداد قوائم مالية.

- فهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة مع الخدمات التكنولوجية.