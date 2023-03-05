تعرف على موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب 8 أشهر من احتفال الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بخطبتها على جميل ألكساندر ترميوتس، أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان.

موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا

وجاء موعد عقد القران، بحسب ما ذكره الديوان الملكي، في 12 مارس الجاري، وذلك وفقا لبيان عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية».

خطوبة إيمان ابنة الملك عبدالله والملكة رانيا

واحتفلت إيمان، ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا، بخطبتها في منتصف العام الماضي، ونشرت الأخيرة صورة للخطبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا.. الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير.. مبروك عزيزتي إيمان، لطالما كانت ابتسامتك هدية حب أعتز بها منذ يوم ولادتك، أتمنى لك ولجميل حياة مليئة بالحب والضحك».

من هو خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن؟

- اسمه جميل ألكساندر ترميوتس

ـ وُلِد عام 1994 في كاراكاس بفنزويلا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

- من أصول يونانية.

ـ حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وفقا لقناة «المملكة» الأردنية الرسمية.

ـ يعمل خطيب ابنة ملك الأردن في قطاع الخدمات المالية بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.