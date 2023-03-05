صدمة بعد وفاة 6 عمال بأكتوبر خلال نومهم.. «السبب موجود في منزلك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الموت بسبب تسرب الغاز رغم شيوعه في حصد الأرواح، إلا أنه لا يزال يشكّل حالة صدمة مع كل وفاة جديدة، حتى أثار خبر وفاة 6 شباب في غرفة واحدة بسبب الغاز بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بتفاصيله التي تداولوها عن موتهم أثناء نومهم، وحين استيقظ السادس محاولًا الهروب مات عند باب الغرفة.

تلك التفاصيل المؤلمة جعلت بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يسارعون للتفاعل معها والحديث عن إجراءات الحماية من تسرب الغاز داخل كل بيت.

سبب وفاة 6 عمال في أكتوبر

ومع انتشار خبر الوفاة، الذي أرفقه العديد من الرواد بصور الضحايا وأسمائهم، بات البحث عن سبب الوفاة، إذ أكدت معاينة الشرطة ومن خلال مناظرة جهات التحقيق أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب الغاز الطبيعي داخل الشقة أثناء نومهم.

صدمة بعد وفاة 6 عمال بأكتوبر خلال نومهم

وعلى الفور بدأت الصفحات الخاصة بأخبار أكتوبر، نعي العمال، مرفقين عبارات التعازي بجمل تحذيرية من تسرب الغاز القاتل، وقال أحد الرواد: «الغاز قضى على 5 منهم في ثواني وهما نايمين على سرايرهم والسادس لما حس حاول يهرب ويتشبث بالحياة، لكنه مات على باب الغرفة، يا ريت كل واحد ياخد باله من وصلات الغاز في شقته».

بينما تابع الأخير مُرفقًا أسماء الضحايا: «لاحول ولا قوة إلا بالله، وفاة 6 مرة واحدة خلال نومهم بسبب الغاز، وهم طارق مصطفى أنور، 23 عاما، وليد حمد حسين، 29 عاما، محمد سعيد محمد، 23 عاما، يوسف عبدالفتاح السيد، 23 سنة، بدوي بريك عبدالعاطي، 33 عاما، عبدالله حسن موسى، 19 عاما».

وكتب ثالث: «متخيل انه الغاز قضى عليهم في ثواني، يارب نعوذ بك من فواجع الأقدار، يا ريت كل واحد يشوف وصلات الغاز، وميسيبش نفسه».

أين يوجد غاز القاتل الصامت.. 3 أماكن في منزلك

كان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «cdc»، أوضح أن غاز القاتل الصامت المتسبب في الاختناق وارتفاع نسبة الوفيات، موجود داخل 3 أجهزة كهربائية في منزلك، وذلك على النحو التالي:

سخان الغاز

الشوايات الكهربائية

المدفأة

طرق الوقاية من الاختناق بالغاز

وقدم اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية السابق، لـ«الوطن»، عدة نصائح للوقاية من تسرب الغاز بالمنازل:

- التأكد من وجود مصدر تهوية

- عدم إحكام غلق الأماكن بشدة مع الصيانة الدورية للمواسير ووصلات الغاز.

- التوجه لأقرب مصدر تهوية بالمكان عند الشعور بتسريب الغاز، وغلق مصدر تسرب الغاز.

- عدم إشعال أي وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل مكان التسرب.