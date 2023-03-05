نصائح مهمة عند التعرض لعضة كلب بعد مصرع طفل في أسوان.. منها تنظيف الجرح لـ15 دقيقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

لم يكن يعلم الطفل «كيراس» 6 أعوام، من قرية سلوا بحرى بأسوان، إن ثمة دقائق حاول فيها اللهو وتقديم الطعام لـ«كلب حراسة في منزلهم» سيتسبب في إزهاق روحه، إذ هاجمه الكلب على الفور وعقر وجهه ورقبته ويده، ليلفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، بعد إحداث إصابات بالغة في الطفل، ليتوفى متأثرا بجراحه بعد محاولة الأسرة إسعافه، ولذلك نستعرض في «هُن» طرق التعامل مع عقر الكلاب خلال السطور التالية:

الإسعافات الأولية لعضة الكلب

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب والتى تضمنت الآتي:

- أولًا تنظيف الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.

- التوجه للوحدة الصحية، لتلقي الطعم المضاد للسعار، إذ يجب إعطاؤه مباشرة للأشخاص الذين تعرضوا للعض ولكن في خلال 2- 3 ساعة من العض.

- الحقن باللقاح Active Immunization، في اليوم 0 و3 و7 و14 و28 وفي حال موت الحيوان تعطى جرعة سادسة فى اليوم 90.

ما هو تأثير عضة الكلب؟

كانت الدكتورة هدى محمود، استشاري الطب الوقائي والأسري بكلية طب جامعة القاهرة، أكدت لـ«الوطن» من قبل، إنّه حال التعرض للعض من الكلاب، ستصاب بعدوى داء الكلب التي تنتقل للإنسان عن طريق عضة الكلب المصاب، والتي تؤدي للآتي:

- الإنفلونزا.

- حمى.

- صداع.

- غثيان.

- القيء.

وقد تتفاقم الأعراض بحسب الحالة إلى:

- الهياج العصبي.

- الارتباك.

- القلق.

- فرط النشاط.

- صعوبة البلع.

- الخوف من تناول السوائل.

- الهلاوس.

- الأرق.

- الشلل الجزئي.

تفاصيل مصل السعار

ويتوافر مصل السعار في مراكز ومستشفيات المصل واللقاح، ويتلقى المريض 5 جرعات، إذ تصل قيمة الجرعة الواحدة 75 جنيهًا، وتكون الجرعات على النحو التالي:

- الجرعة الأولي يوم العقر.

- الجرعة الثانية في اليوم الثالث.

- الجرعة الثالثة باليوم السابع

- الجرعة الرابعة في اليوم الـ14.

- الجرعة الخامسة تكون في اليوم الـ28.