أجدد موديلات التنانير المناسبة لموسم الربيع

التنورة جزء لا يتجزأ من خزانة الملابس لربيع وصيف والتي نختارها لفترة طويلة، لأننا نريد أن نبدو بمظهر أنيق مميز وفي عام 2023 لا تنظري فقط إلى الظلال الأساسية ولكن أيضاً الألوان الزاهية، مثل الأحمر والأصفر والوردي والأخضر، هذا الموسم نريد الألوان.

مهما كنتِ ترتدي تنورتك الفضفاضة، فإن إضافة واحدة إلى خزانة ملابسك الربيعية هي الطريقة المثلى للترحيب بهذا الموسم من البدايات الجديدة، مع تفتح الأزهار، تشرق الشمس أخيراً مرة أخرى وترتفع درجات الحرارة ويمكن (ويجب!) أن يمتد هذا الشعور المتفائل إلى اختياراتك للملابس أيضاً إن تجديد خزانتك الربيعية هو وسيلة سهلة ومضمونة للسعادة للتخلص من طبقات الشتاء الثقيلة وجلب الموسم الجديد بابتسامة إلى خزانة ملابسك.

في هذا المقال تعرفي على ما هي النماذج التي يجب الانتباه إليها في فصلي الربيع والصيف ولمساعدتك على اختيار التنانير الأنيقة لهذا الموسم والتي ستبرز ساقيك وتمنحك الثقة

تنورة قصيرة

هذا الموسم ظهرت التنانير القصيرة في الوقت الحالي، هذا يعني أن هذا الاتجاه سيظل قائماً في موسم ربيع وصيف 2023 ويمكنك ارتداء موديلات A-line أو ضيقة أو مع طماق ضيقة ملونة بألوان الأحمر والأرجواني والأخضر والأزرق.

تنورة بنسل سكيرت

لم تعد التنورة البنسل سكيرت مرتبطة بقواعد الملابس الرسمية وقلة من الناس يعرفون ذلك، لكن هذا النموذج تمت تصميمها بواسطة كريستيان ديو، الذي سعى إلى منح كل من إبداعاته للأناقة والنعومة والجمال وشيء الرئيسي الذي يخبرنا عنه مصممو الأزياء في مجموعاتهم هو أن التنورة البنسل سكيرت يجب أن تكون في خزانة كل امرأة.

تنورة ماكسي

ظهرت التنورة الماكسي مرة أخرى ويمكنك العثور على العديد من الأمثلة وهنا يجب أن تستمعي إلى قلبك وتختارين الطول الذي ستشعرين به بالأناقة

تنورة مع شق

يمكن أن تكون التنورة مع شق، نموذجاً بسيطاً بتفاصيل صغيرة أو يمكن أن يكون تنورة طويلة مع شق مذهل من الفخذ والذي غالباً ما يؤكد على الأرجل الطويلة.

تنورة بتصميم غير متماثل

ذات مرة، كنا نرتدي مثل هذه النماذج بالفعل، لذلك نقترح العثور على تنورة بحاشية غير متماثلة في أرشيفات المنزل والتقاط الصنادل ذات الكعب العالي، يبدو النمط مرحاً ورومانسياً، لذا سيكون مناسباً تماماً لمظهر العمل وملابس الشاطئي، أعطي الأفضلية للأقمشة المتدفقة التي تتناثر أثناء نسيم البحر وتعطي مظهرك خفة وجاذبية.

تنورة جلد

يستمر الجلد في البقاء معنا هذا الموسم، لأنه من الصعب علينا بالفعل تخيل خزانة ملابس بدونها، نعرض إضافة الجرأة على الزي وارتداء التنورة الجلدية، عطي الأفضلية للموديلات الكلاسيكية مع تنورة ضيقة أو ميدي مناسبة أو مطوية.

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