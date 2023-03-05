انخفاض 11 درجة في الحرارة ونصائح عاجلة بشأن الملابس.. «متزودوش العدد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كبيرة تسيطر على الأمهات، بسبب التقلبات الجوية الجارية في فصل الشتاء، إذ يتغير الطقس بين الساعة والأخرى، مما يعرض الأطفال بشكل كبير إلى الأمراض المختلفة، خاصةً أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد يقابله كتل هوائية باردة، بداية من صباح غدا الأثنين ولمدة ثلاثة أيام مقبلة، وذلك خلال ساعات المساء الأولى، وشديد البرودة ليلًا، وتنخفض درجات الحرارة بنحو 10-11 درجة على جميع أنحاء الجمهورية، ويسود طقس بارد على جميع المدن والمحافظات، مما يسبب مشكلات صحية عديدة للأطفال.

نصائح لحماية الأطفال خلال التقلبات الجوية

ولحماية الأطفال من التقلبات الجوية للطقس، قدم الدكتور أحمد الحسيني، طبيب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، مجموعة من النصائح، لتعزيز صحة الطفل وحمايته من التعرض للأمراض المختلفة، بما فيها البرد والإنفلونزا وغيرهم.

قطع الملابس المناسبة

- حدد عدد معين من قطع الملابس المناسبة، إذ قال، «الصغار يحتاجون طبقات ملابس أكثر من البالغين، لقلة قدرتهم على تحمل الشعور بالبرد، والحد الأدنى من الملابس لكل الناس هو 4 قطع، فمثلًا اجعليه يرتدي نص كم قطن، ثم قطعة مش مبطنة، وقطعة زيادة عن اللبس الخفيف، والقطعة الأساسية، لو عبر أنه حران فمفيش مشكلة لأنه العادي بيعرق، ولكن احذري تزويد القطع عن اللازم لعدم حدوث مشاكل جلدية».

- يجب عدم التخفيف من ملابس الأولاد حتى لا يتعرضون لنزلات برد، الأمر الذي يجعلهم يعودون من جديد لارتداء الملابس الثقيلة.

- الالتزام بارتداء السترات للتعامل مع تغير حالة الجو باستمرار.

- يُنصح باصطحاب جاكيت إضافي خارج البيت، تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة فور العودة للمنزل.

ترطيب بشرة الطفل

- حماية بشرة الطفل من الجفاف وتقلب خلال فصل الشتاء، من خلال استحمامه كل يومين على الأقل بماء دافئ وليس ساخن، واستخدام المرطبات لجلده.

- تغطية وجه الطفل إذا كان عمره أقل من 3 أعوام، بغطاء خاص كالبطانية أو غيرها، ويمكنه ارتداء الكمامة على وجهه إذا تخطى عمره الثلاث أعوام.

- إذا ارتفع درجة الحرارة يجب استخدام الكمادات على المناطق المخصصة عند الرقبة تجاه الأوردة ليكون تأثيره سريع.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات

- يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل سي، مثل البرتقال والليمون.

- ضرورة تناول الطعام المغذي، والقيام بالنشاط البدني، وتناول كثير من السوائل.

شرب السوائل للطفل

- تزويد الطفل بالسوائل الدافئة والمهمة لتعزيز جهازه المناعي، مثل الينسون أو المشروبات الدافئة، خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

- تناول المشروبات التي تقوي المناعة مثل الزنجبيل والشوكولاتة الساخنة والنعناع.

- تناول كوب من عصير الليمون مُحلى بعسل النحل.

- إذا ظهرت أعراض الكحة، ابتعدي عن عدة أخطاء، تعرضه لمكان بارد، وعند التغيير للاستحمام اخلعي ملابسه واحدة تلو الأخرى، لتغير درجة حرارته لدرجة الحمام.

- الحرارة عرض لمرض الذهاب فورًا للمستشفى إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 38 ونص.

نصائح مهمة للأمهات

وقدم «الحسيني»، عدة نصائح للأمهات:

- يجب تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل خاصة عندما يكون هناك مريض في المنزل.

- الجلوس فى مكان به تهوية جيدة، لتجنب الإصابة بالإنفلونزا.

- يجب غسل اليدين، واستخدام المناديل عند العطس حتى لا يتم انتشار الجراثيم.

- من الضرورى أن يأخذ الطفل حمامًا دافئا، عقب الرجوع إلى المنزل، حتى يتخلص من آثار الأتربة التى تعرض لها على مدار اليوم.