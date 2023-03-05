طبيبات يروين مواقف مؤثرة عن الراحل الدكتور أشرف زكي: كنا زي إخواته ورحل في عيد ميلاده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن داهمت كل مَن تعامل مع الدكتور أشرف ذكي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصر العيني، وخاصة مَن تدربوا على يديه لكونه واحدا من أعلام قسم الأمراض الباطنية بقصر العيني، ومن أصحاب الأيادي البيضاء في تعليم وتدريب أطباء مصر وطلاب الطب، وكان لرثاء الطبيبات وقع خاص وحزين ظهر في كلماتهن عن معلمهم الراحل.

كلمات رثاء حزنًا على أستاذ القلب

«قابلت حضرتك بالصدفة، اديتنى نصايح لعمري اللي جاى كله، كنت بحضر المحاضرات عشان اسمع نصايحك وخبراتك في الحياة، دا غير إني مفهمتش باطنة وكارديولوجى غير منك، حتى قرار التخصص خدته معايا»، كلمات مؤثرة نعت بها الدكتورة مارسيل مرجان أستاذها الراحل الدكتور أشرف زكي، والذي شاركت صورها معه عبر صفحتها الشصخية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حزن الطلاب على وفاته

ولم تكن مارسيل وحدها، فنعته الدكتورة نور وليد عبر حسابها على «فيسبوك»، «هذا الرجل علمني كيف يمكن للشغف أن يقود شخص ما، أنه من الممكن أن تكون أفضل أطباء القلب ومُحاضر كاريزما وإنسان حقيقي، شكرًا على الاطمئنان على كل واحد منا بعد الامتحانات السريرية، على كل دعمكم وإيمانكم بكل واحد فينا، ربنا يجعل كل حرف علمتهولنا في ميزان حسناتك».

«نسمع مين في الباطنة؟، مين أحسن حد يشرح cardiology؟، مين بيعامل الطلبة زي أخواته وينصحهم بجد؟، مين له كاريزما عالية في الشرح؟، الإجابة واحدة لكل الاسئلة اللي فاتت وهي دكتور أشرف زكي»، هكذا رثت دكتور نادين علاء طبيب أمراض القلب أشرف زكي، الذي وافته المنية صباح السبت، واختتمت حديثها المؤثر بدعوة له «لكن العمل الصالح والعلم النافع حيفضل صدقة جارية له دائمًا».

نعي الدكتور أشرف ذكي أستاذ أمراض القلب والأوعية

«كنت راقيًا ورحلت يوم ميلادك في صمت»، كلمات مقتضبة عبر بها تلاميذ الدكتور أشرف زكي، أستاذ القلب والأوعية الدموية، الذي كان يحتفل قبل يوم من وفاته بعيد ميلاده عن عمر ناهز 55 عامًا.

نصائح للطبيب أشرف ذكي لطلابه قبل وفاته

ونشرت له أحد الطالبات فيديو له وهو يعطيهم نصائح، وجاء فيه «لا يستطيع أحد أن يشعرك بالدونية دون موافقتك»، «الطموح فضيلة ناقصة لا يكملها إلا الرضا وكذلك الرضا فضيلة ناقصة لا يكملها إلا الطموح، فلا طموح بلا رضا ولا رضا بلا طموح»، «الرزق نوعان: رزق يطلبك، ورزق تطلبه، فأما الذي يطلبك فسوف يأتيك ولو على ضعفك وأما الذي تطلبه فلن يأتيك إلا بسعيك و هو أيضا من رزقك، فالأول فضل من الله، والثاني عدل من الله»، كما كان يقدم لهم الكثير من المعلومات التي تسهل عليهم الدراسة.