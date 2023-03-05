سيدة أجنبية تواجه غرامة من محل برجر شهير لسبب غريب.. ماذا حدث؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما حملها لصغيرها لم يكن شفيعًا لها للرحمة من دفع غرامة كبيرة بحسب وصفها بسبب تواجدها بمكان انتظار أمام مطعم برجر شهير، لمدة أطول من المعتادة، لتُحاسب على الفور سيدة أجنبية على اختراق القواعد، إذ تواجه أم عزباء «سينجل مازر» غرامة قدرها 170 جنيهًا إسترلينيًا بسبب وقوفها بموقف سيارات مطعم البرجر الشهير، بعد تجاوزها مدة 14 دقيقة، مع أطفالها، وهو ما يعد اختراقًا للنظام.

وبحسب ما ذكرت الـ«ديلي ميل» فإن السيدة كاثرين بودين، وقفت بموقف سيارات المطعم، الواقع في مقاطعة «والسجريف» بإنجلترا، لمدة 14 دقيقة فقط، في نوفمبر الماضي لعلاج طفلها قبل أن تجد نفسها أمام اختراق يُحاسب عليه القانون.

مكنتش أعرف القواعد ومش معايا أسدد

تؤكد «كاثرين» أنها أخطأت في قراءة اللافتات التي حددت حدود زمنية لوقوف السيارات، مما تسبب في تجاوزها عن طريق الخطأ، موضحة أنه على الرغم من أن الغرامة قيل في البداية أنها 50 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أنها ارتفعت إلى 170 جنيهًا إسترلينيًا في الوقت الذي كانت فيه السيدة تحاول يائسة الاتصال بالمطعم للحصول على المساعدة.

وقالت السيدة: «لو كنت أعرف إن فيه مدة زمنية محددة مكنتش روحت، لكن أنا لا أملك الكثير من المال، كما إنني مريضة قلق ولم أكن مديومة في حياتي مطلقًا ولا أعرف ماذا أفعل»، موضحة إن ما يحدث معها غير عادل.

المطعم يرد: القواعد واضحة

على الرغم من محاولات السيدة استعطاف الصحافة الأجنبية، للتنازل عن دفع الغرامة والتأكيد بأنها لم تكن تعلم، إلا أن المتحدث باسم المطعم أكد أن اللافتات معروضة بوضوح في الفروع، و إن التفاصيل يمكن قراءتها على عدد من أعمدة الإنارة وبالقرب من مدخل موقف السيارات.

وأضاف المتحدث باسم المطعم: «لدينا قيود على وقوف السيارات في عدد من مطاعمنا، مع حد زمني لضمان وجود مواقف كافية لجميع عملائنا، كما يتم عرض اللافتات الواسعة المتعلقة بهذه القيود بوضوح أثناء قيادتك للسيارة في موقف السيارات ، وعلى أعمدة الإنارة المختلفة داخله وداخل المطعم».

الجدير بالذكر إنه كان حُكم على سائق سيارة أجرة من قبل بدفع غرامة قدرها 60 جنيهًا إسترلينيًا لوقوف السيارات بعد التوقف خارج الفرع لمدة 47 ثانية فقط في حادثة مماثلة.