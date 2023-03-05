أهم ألعاب الرضيع في الشهر السابع.. «نمي مهاراته خطوة بخطوة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية الشهر السابع لطفلك يبدأ فيها بمحاولة معرفة الأشياء من حوله والتعرف عليها أكثر من خلال لمسها، أو وضعها في فمه أو اللعب بها، كما أنه يستطيع التحكّم بالأشياء من حوله، ويقوم بالفعل بتحركات كثيرة وغريبة، بعدها يستمتع برؤية ردود الأفعال على تصرفاته، في هذه الفترة يساعده اللعب في تحفيز كل المهارات الحركية والذهنية والسمعية وينميها، لذلك استغلي ذلك الوقت لتشجيع طفلكِ على إشباع فضوله واكتشاف العالم من حوله، يجب جلب اللعب المناسبة، وفقاً لموقع«rainy day mum»

التطور الحركي للطفل

يبدأ الطفل في الشهر الـ7 في الكثير من الاستكشافات من حوله والحركة والحبو وبداية الاعتماد على نفسه في الوقوف، وتصبح لديه المهارات الحركية والتنسيق بين اليد والعين؛ ليتمكن من الوصول إلى الأشياء بحركة سريعة، كما ويعتبر إدخال الطعام الصلب فرصةً جيدةً لممارسة المهارات الحركية، حيث يستمتع الطفل بالتقاط قطع الطعام ووضعها مباشرةً في فمه، كما أنه يعتبر الطفل الأكواب والأطباق والأواني المستخدمة لعبة، لذلك توقعي حدوث الكثير من الضجيج، وقد يمسك بالأشياء ويسقطها.

بداية التطور العقلي

ساعدي طفلك في تلك المرحلة من الطفولة في تطوير مهارات التواصل اللفظي التي تبدأ في الشهر الـ7،ربما يقوم الطفل بالثرثرة وتقليد الكلام، أو أنه يقوم بجمع الحروف لتكوين كلمة، لذلك تتحسن مهارات التواصل لدى الطفل، وقد يكون قادراً على فهم مشاعرك من خلال نبرة صوتك وتعابير وجهك، لذلك تحدثي معه وقومي بقرأة القصص والحكايات له، ثم مع التطور أكثر اقرأي له القصص ذات مغزي أو هدف تريدين إيصاله له.

تزداد في تلك المرحلة أيضاً قدرة طفلك على التركيز، لذا سيقضي معظم الوقت يلعب بألعابه ويفحص الأشياء التي تثير اهتمامه، لذلك أنت بحاجة إلى مجموعة ملونة من المكعبات الصديقة للأطفال، كما يمكنك وضع كل الكتل أمامه، ثم امسكي يدي طفلك وساعديه على ربطها وتركيبها.

بسبب قدرته على التركيز يبدأ الصغير بمراقبتك أولا، ثم بعد ذلك يتعامل بمفرده من هذه الألعاب المكعبات، العاب تحديد الأشياء، هناك ألعاب أخرى تعتمد على أن الأطفال يستمتعون بالفطرة باللعب في الماء، وكذلك الاستماع لقراءة قصص الأطفال، المصورة بألوان مبهجة ومناسبة لعمر 7 أشهر.

بالنسبة للعبة سحب الخيط، عندما تربطها الأم بلعبة الطفل لتظل بيده يسحبها في كل مكان فهي من الألعاب التي تساعده على الحركة، وهناك لعبة تركيب الحلقات البلاستيكية المتدرجة في الحجم، ومنها يتعلم الأحجام والألوان أيضاً.

يمكنك أن تلعبي معه لعبة مناداة الأسماء، تلك اللعبة التي تثير فضول طفلك إلى اللعب وتجعله نشيطاً ومستمتعا، كما يمكنك إشراك شريكك أو طفل آخر.