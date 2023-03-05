7 خضروات صحية تخفض الكوليسترول الضار وتحمي من أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من السيدات من ارتفاع الكوليسترول في الدم، إذ أنه من الأمراض الشائعة، التي تؤدي إلى الشعور باضطرابات وأمراض عديدة، فيجب حماية الجسم من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حتى يتمكن من تأدية وظيفته الأساسية من إنتاج خلايا صحية وسليمة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، خضراوات وفواكه تحسن الكوليسترول في الدم.

الكوليسترول في الدم

قال عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، في حديثه لـ«هُن»، إن انخفاض الكوليسترول، يلزمه تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات، وخصائص قوية مضادة للأكسدة، لخفض الدهون الثلاثية، عن طريق تناول كمية أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الخضروات غير النشوية، للمساعدة على صحة الجسم، والحماية من أمراض القلب، ومن أهم هذه الأطعمة، السمك والمأكولات البحرية، إذ أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات.

أطعمة تحافظ على مستوى الكوليسترول

وقدم «ناجي»، خضروات للحفاظ على صحة الجسم، وضبط مستوى الكوليسترول، وهي كالتالي:

الباذنجان

- من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية.

- مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان التي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول.

الثوم

يساعد تناوله في خفض نسبة الكوليسترول.

- يحتوي على المواد التي تعمل على تثبيط إنتاج البروتين الدهني منخفض الكثافة.

- يحتوي على الأليسين المفيد للجسم.

البامية

- من الخضروات التي تساعد في الوقاية من أمرض القلب، وخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة في الجسم.

الجزر

- يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

- يساهم في محاربة الكوليسترول الضار.

البروكلي

- يفضل احتواؤه على كمية مناسبة من الألياف الغذائية، يؤدي استهلاكه إلى التقليل من خطر تمزق الشرايين.

- يعمل على إزالة السموم من الجسم.

السبانخ

- غنية بالبوتاسيوم والألياف الغذائية، ما يساعد في منع انسداد الشرايين وخفض الكوليسترول الضار.

الفلفل

- يحتوي على المواد التي تخفض مستوى كوليسترول الدم.

نصائح الحفاظ على مستويات الكوليسترول

وقدم طرقا بسيطة للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار وهي كالتالي:

- تناول الفواكه مثل تناول البرقوق والكيوي على مدار اليوم إذ أن تناولها يساعد في امتصاص كمية أقل من الكوليسترول في الأمعاء.

- تجنب الزيوت المهدرجة باستبدال الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الدهنية بالدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك كالسلمون.

- ممارسة التمارين الرياضية إذ يزيد من مستويات الأنزيمات التي تنقل البروتين الدهني.

- شرب الماء بكميات وفيرة من الماء تساعد على انتظام أنزيمات الكوليسترول.

- الحفاظ على الطعام.

- تناول المصادر الجيدة من الطعام والحبوب والخبز الأسمر واللبن الزبادي والبذور والمكسرات والبقوليات والفاكهة والخضراوات.