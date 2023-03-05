أفكار لتسلية طفلك أثناء قيادتك للسيارة.. «جهزي له ألعابه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من مشاكل في القيادة بسبب أطفالهن، وتزيد العقبات إذا كان الصغير رضيعاً في عمر عام أو أقل، لذلك يجب أن تتعرفي على عدد من الأفكار والنصائح تساعدك على تسلية الطفل وجعله منشغلا طوال الطريق حتى تصلوا إلى ما تريدون بسلام، ذلك لأن الحفاظ على هدوء طفلك وأمنه وتسليته طوال الرحلة أمر مهم لجميع أفراد الأسرة، لذا قبل أن تنطلقي بالسيارة يجب التأكد من سلامة وأمان طفلك، والتأكد من وجود وسائل تسلية آمنة له، وفقاً لموقع «MomJunction» البريطاني.

أفكار لتسلية الطفل أثناء قيادة السيارة

أولا لتسلية الطفل خلال قيادة السيارة، تأكدي من راحة الطفل، كما يجب التأكد من استخدام المقعد المناسب لعمر الطفل حتى يشعر بالراحة ذلك من خلال الكرسي الداعم الذي يساعدك على إبقاء طفلك في وضع آمن، كما يجب التأكد من استخدام المقعد المناسب لعمر الطفل للحفاظ على راحته أثناء تواجده معك، ويجب التأكد أن تكون أحزمة الأمان ضيقة بدرجة كافية لسلامة طفلك، وأن مكيف السيارة درجة حرارته مناسبة.

لعب وكتب أطفال

يساعد وجود ألعاب وكتب في سيارتك في إبقاء الطفل مشغولا، وتشمل وجود الدمى بداخلها أو العناصر الموسيقية على إبقاء الطفل مشغولاً طوال الطريق، كما أنها مثالية لمنح الأم الهدوء الذي تحتاجه أثناء قيادتها السيارة.

تشغيل الموسيقى المفضلة للطفل

تساعد الموسيقى خاصةً المفضلة لطفلك في تهدئته إذا كان كثير البكاء، عندما ينزعج الطفل أو يبكي يمكنك الاعتماد على بعض الموسيقي أو القرآن لشيخك المفضل يساعد على استرخاء الصغير، كما يمكنك اصطحاب ألعاب موسيقية لتسلية طفلك أثناء تواجده في سيارتك.

مشاهدة فيلم

إذا كانت لديك شاشات تليفزيون في سيارتك يمكن أن يساعدك تشغيل فيلم رسوم متحركة أثناء القيادة في تسلية طفلك، ويستجيب إلى تلك الأفلام.

الوجبات الخفيفة

احرصي على أخذ الوجبات الغذائية الخفيفة أثناء قيادتك السيارة مع طفلك، لأنه لا شيء يمكن أن يجعل طفلك هادئاً ومسترخياً إذا كان جائعاً، لذا جهزي الوجبات الخفيفة فلا تنسى إحضار الكثير من الماء وبعض الحليب في أكواب الشرب.