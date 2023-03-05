دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان.. صيغة ردديها دوما

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن صيعة «دعاء للأولاد» في ليلة النصف من شعبان، إذ ينتظر جموع المسلمين بالوطن العربي، ليلة النصف من شعبان للتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى، وعادًة ما تبحث الأمهات عن دعوات لفلذات أكبادها، وهن يأملن الاستجابة من الله سبحانه وتعالى.

دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان

ويرصد «هُن» في السطور التالية، صيغ الدعاء للأولاد، لترديدها في ليلة النصف من شعبان، على النحو التالي:

دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان

1- اللهم اهدي أبنائي إلى صراطك المستقيم، وحبب قلوبهم في طاعتك واتباع أحسن الأمور.

2- يارب لا تحرم أولادي من عطفك وكرمك ورحمتك.

3- اللهم ارضى عن أبنائي في كل وقت وحين.

4-اللهم أصلح حال أولادي، وثبتهم على الصلاة، واجعلهم من الدائمين على أدائها.

5- اللهم اهدي أولادي فيمن هديت، وعافهم فيمن عافيت، واحرصهم بعينك التي لا تنام.

6- اللهم عافي أولادي في أجسادهم، واجعل بركتك تحل عليهم أينما وُجدوا.

7- يارب أنت ربي ورب المستضعفين في الأرض، يسر لأولادي أمورهم، ووفقهم إلى ما تحب وترضى في كل وقت وحين.

8- اللهم اجعل في أجسادهم نور، وعقولهم نور، ويسر عليهم أهوال الدنيا.

9-اللهم افتح لأبنائي أبواب الخير، ويسر عليهم أمورهم.

10-اللهم لا تريني في أولادي بأسًا يبكيني، واجعلهم من عبادك الصالحين.

صيغ مختلفة للدعاء للأولاد

1 - اللهم يارب الخير لا تحرم أولادي من عطفك وكرمك يا حنان يا منان.

2 - يارب قر عيني بأولادي ونجاحهم في أمور حياتهم، وارزقهم أعلى المقامات والشؤون.

3 - بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء تحصين العائلة

قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يأمر بفراشه فيُفرَشَ لهُ مستقبلَ القبلةِ، فإذا أوَى إليهِ توسّدَ كفّهُ اليُمنى ثم همسَ ما يدرى ما يقولُ، فإذا كانَ في آخرِ الليلِ رفعَ صوتهُ فقال: اللهمّ ربّ السمواتِ السبعِ وربّ العرشِ العظيمِ إلهَ كلّ شيء وربّ كل شيء ومنزّلَ التوراة والإنجيلِ والفرقانِ، فالقَ الحبّ والنَوى، أعوذُ بكَ من شرّ كل شيء أنت آخذٌ بناصيتهِ، اللهمّ أنتَ الأوّلُ الذي ليسَ قبلكَ شيء، وأنتَ الآخرُ الذي ليسَ بعدكَ شيء، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقكَ شيء، وأنت الباطنُ فليسَ دونكَ شيء اقْضِ عنّا الديْنَ وأغنِنا من الفقرِ.

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي، اللَّهمَّ استر عورتي -وقالَ عثمانُ عوراتي- وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدي ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي».