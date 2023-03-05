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هدايا عيد الأم في حدود 20 جنيها.. منها خاتم التسبيح

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القاهرة - سمر حسين - ماما

هدايا عيد للأم في حدود 20 جنيه

يجتمع الجميع على حب الأم وتقديرها، وأيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم، وهو ما يجعل الأبناء الصغار يبحثون عن أفضل الهدايا لتقديمها للأمهات يوم 21 مارس، ولكن يجدون صعوبة في اختيار الهدية، لتكون في الحدود المناسبة لمصروفهم، وتجعلها سعيدة عند تقديمها لها، في نفس الوقت، إذ أنه لا يشترط أن يتم شراء الهدايا الباهظة في الثمن من أجل التعبير عن الحب والتقدير للأم في يومها المميز، بل يمكن استخدام الكثير من الهدايا البسيطة من أجل الاحتفال بهذه المناسبة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، هدايا عيد الأم في حدود 20 جنيها، حسب مصروف الصغار. 

هدايا عيد الأم في حدود 20 جنيها

مصباح للإضاءة

من أولى الهدايا التي تناسب الأم وتكون في حدود 20 جنيها، هي مصباح الإضاءة الصغير، إذ أنه مناسب في السعر ويحتوي على الكثير من الرموز والنجوم المختلفة التي تظهر بوضوح عند إضاءته، بما يعد مميزًا بالفعل.

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بطاقة معايدة للأم

من أبسط أنواع الهدايا التي يمكن أن تقدم للأم في يومها، هو تحضير بطاقة بلونها المفضل، وكتابة عليها عبارات الحب والإهداء، وعادةً ما يلجأ طلاب المدارس الصغار إلى هذه الهدية للمعايدة على الأم في يوم عيدها.

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إكسسوارات بسيطة

من هدايا عيد الأم في حدود 20 جنيها، أنواع الإكسسوارات المختلفة، وتتوافر بالعديد من الأشكال والألوان المختلفة، كما يمكن ارتداؤها في العديد من المناسبات، وفي معظم أوقات اليوم، ولكن يجب مراعاة اختيار أشكال تتناسب مع الأم.

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خاتم التسبيح الإلكتروني

لأن الأم تقضي معظم أوقاتها في المنزل تقوم بالأعمال الشاقة، فيمكن إهداؤها خاتم التسبيح الإلكتروني من أجل التسهيل عليها ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي تقوم بالأعمال المنزلية، كما أنه دقيق للغاية ولا يتسبب في أخطاء حساب عدد مرات الاستغفار أو التسبيح، ويتوفر بالعديد من الأشكال والألوان المختلفة.

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هدايا عيد الأم

إمساكية رمضان 

في عيد الأم ومع اقتراب شهر رمضان من الممكن شراء إمساكية رمضان لها، حتى تعرف مواعيد الإفطار والسحور، وما إلى ذلك. 

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غطاء الرأس أو الطرحة 

هناك العديد من الهدايا البسيطة التي يمكن تقديمها في عيد الأم ولا يتعدى سعرها 20 جنيها، ومن أهم هدايا عيد الأم في حدود 20 جنيها، هي الطرح المختلفة وأغطية الرأس «البندانة»، فاشتريها باللون التي تحتاجه وتحبه الأم.

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ورد

إعطاء الأم الوردة باللون التي تحبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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