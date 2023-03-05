الامارات | «رويا دبي».. قائمة طعام جديدة لاجتماعات غداء العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2023

أطلق مطعم رويا دبي، بفندق «سانت ريجيس» النخلة بدبي، قائمة طعام جديدة كلياً تضمّ طيفاً واسعاً من المأكولات الفاخرة المناسبة لوجبة الغداء، والتي تتيح لضيوفه الاستمتاع بتجربة ذوقية لا تضاهى سواء كانوا يرغبون في الاجتماع بأصدقائهم أو عائلاتهم أو عملائهم في منتصف اليوم ضمن أجواء هادئة وراقية مع إطلالة خلابة على البحر والأفق.

وتتضمن قائمة الطعام التي تتألف من ثلاثة أقسام سلسلة من أطباق المطبخ الأناضولي المعاصر ذات النكهات الشهية، ويمكن للضيوف استهلال وجبة الغداء بشوربة العدس الأحمر اللذيذة بالزبدة الحارة قبل الانتقال للاختيار من أطباق المُقبلات الشهية كالجيغي كوفتي (تارتار اللحم البقري بالبرغل والخس الصغير)، والجافورداجي (سلطة الطماطم مع الكراث والجوز المبهّر وجبن الحلوم وسلطة الورقيات)، والليفريك (سمك القاروص مع الخردل والتفاح والفجل).

وفي الختام، يمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بالاختيار من بين تشكيلة غنية من الأطباق الرئيسة التي تتضمن فطيرتين بالجبن مع البيض العضوي المطهو، وكباب أضنة المُعدّ من لحم الضأن والطماطم المشوية. والجوفيتش (فخارة الخضراوات بصلصة الطماطم والفلفل الأحمر)، وكباب الشيش طاووق (اللبن والدجاج المتبل الحار المشوي)، بالإضافة إلى مشروب الشاي أو القهوة المفضل لديهم.